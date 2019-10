Sorprendenti colpi di scena attendono gli amanti di Beautiful, la soap opera che da ormai tanti anni è protagonista dei pomeriggi di Canale 5.

Gli spoiler delle puntate americane in onda attualmente sulla Cbs, narrano che il matrimonio tra Ridge Forrester e Brooke Logan entrerà in gravissima crisi, tanto da spingere lo stilista a prendere una decisione spiazzante. Quest'ultimo, infatti, deciderà di lasciare il tetto coniugale in seguito alla scoperta del tradimento con Shauna Fulton.

Beautiful: Ridge si risveglia accanto a Shauna

La crisi di Ridge e Brooke toccherà l'apice nel corso delle puntate di Beautiful, trasmesse da lunedì 7 ottobre in America. Dagli spoiler americani si apprenderà che lo stilista andrà a vivere da solo dopo aver lasciato il tetto coniugale.

Tutto avrà inizio esattamente quando il Forrester sarà trasportato privo di sensi da un cameriere in una stanza del bar.

La mattina dopo, l'uomo si risveglierà accanto a Shauna dopo aver bevuto troppo ai tavolini del Bikini Bar. La Fulton, a questo punto, gli farà credere che abbiano fatto l'amore. A tal proposito, il barman Danny noterà la cintura dei pantaloni di Ridge (Thorsten Kaye), lasciata sul letto disfatto. Per questa ragione, l'uomo ipotizzerà che tra il marito della Logan e Shauna ci fosse stato dei momenti di passione.

Danny correrà subito a raccontarlo a Vince, il quale farà subito la spia a Thomas. Proprio quest'ultimo approfitterà di questo rumors per allontanare il genitore da Brooke.

Brooke scopre il tradimento del marito

Negli appuntamenti americani di Beautiful, Thomas prometterà a Danny di aiutarlo a fare carriera come modello nella sua azienda, se informa Brooke del fattaccio riguardante suo marito. Ovviamente la Logan, scoperto il tradimento, andrà su tutte le furie, sebbene il figlio di Eric cerchi di respingere le accuse.

Dall'altro canto, Shauna fantasticherà su di un possibile flirt con il Forrester. Peccato che quest'ultimo sia solo interessato a proteggere il figlio, grazie all'accordo stipulato con la Fulton.

Il Forrester lascia il tetto coniugale, Thomas felice

Ma ecco arrivare il colpo di scena: nella puntata americana di lunedì 7 ottobre Ridge lascerà il tetto coniugale, visto che la Logan non riuscirà a digerire il suo tradimento.

Thomas (Matthew Atkinson), nel frattempo, verrà a sapere del trasferimento del padre, tanto da esserne molto felice. Dall'altro canto, Brooke (Katherine Kelly Lang) avrà uno scontro con la presunta amante del marito, dove la minaccerà di stare lontana dallo stilista e da tutta la sua famiglia. La coppia riuscirà a fare pace o si lascerà di nuovo? In attesa di saperlo, si ricorda che questi appuntanti saranno visibili sono tra un anno su Canale 5 a causa della differenza di emissione con l'emittente Cbs.