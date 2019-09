Torna sabato 28 settembre in prima serata su Canale 5 Amici Celebrities, il programma ideato da Maria De Filippi e che vedrà sfidarsi le due squadre dei bianchi e dei blu, formate da personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Dopo il successo della puntata d'esordio, i concorrenti scenderanno in campo nella seconda puntata pronti a sfidarsi e ad emozionare il pubblico con le varie esibizioni. Ospiti del nuovo appuntamento saranno due ex allievi della scuola di Amici, Irama e Alessandra Amoroso.

Anticipazioni del 28 settembre: Irama e Alessandra ospiti della seconda puntata

Stando alle anticipazioni fornite anche dalle pagine social di Amici, nella seconda puntata della versione Celebrities, saranno ospiti due dei vincitori delle passate edizioni del Talent di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Irama e Alessandra Amoroso, i quali interverranno duettando con i concorrenti in gara. Dopo la partecipazione di J-Ax e Giusy Ferreri della scorsa settimana quindi, due talenti nati proprio nella scuola di Amici, saliranno sul palco a loro tanto caro e che li ha proiettati non solo alla vittoria del Talent, ma anche lanciati con successo nel panorama musicale italiano.

Amici Celebrities: è attesa per capire chi sarà eliminato nella seconda puntata

Grande attesa per la messa in onda della seconda puntata e che vedrà i 10 concorrenti rimasti in gara confrontarsi in sfide di ballo e canto.

Dopo l'eliminazione di Martin Castrogiovanni e Chiara Giordano della scorsa settimana, anche nella puntata del 28 settembre dovremmo assistere a due eliminazioni e, solo dopo la messa in onda del nuovo appuntamento, sapremo chi tra le Celebrities dovrà definitivamente abbandonare la gara.

A capitanare le due squadre, come sappiamo, ci saranno Alberto Urso per i blu e Giordana Angi per i bianchi, mentre a giudicare le varie prove, tre giudici d'eccezione: Ornella Vanoni, Platinette e Giuliano Peparini. Quest'ultimo, oltre a far parte della giuria, ricopre anche il ruolo di direttore artistico di Amici Celebrities, proprio come nella versione classica del Talent di Maria De Filippi. Tra i concorrenti celebri del nuovo programma ideato e prodotto da 'Queen Mary', ricordiamo Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Joe Bastianich, Emanuele Filiberto e Laura Torrisi che, insieme ai loro compagni di avventura, sono pronti a darsi battaglia per aggiudicarsi la vittoria finale.

Per scoprire quali prove hanno preparato i concorrenti Vip ancora in gioco unitamente ai due ospiti d'eccezione, non resta che attendere la messa in onda della seconda puntata prevista per sabato 28 settembre in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che su Witty Tv e sui canali social del programma è possibile seguire tutto ciò che accade nella scuola di Amici, oltre alla possibilità di rivedere le puntate già trasmesse.