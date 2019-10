Le anticipazioni de Il Segreto promettono colpi di scena con le nozze insanguinate di Fernando e l'imminente partenza di Elsa. Morte, esplosione, vendetta e corteggiamenti improbabili, saranno le maggiori tematiche che vedremo nelle prossime puntate della soap opera iberica in onda dal 4 al 10 novembre. Elsa sarà finalmente scarcerata ma dovrà fare i conti con la sua precaria salute. Per tale ragione la donna prenderà la decisione di lasciare Isaac e il villaggio.

La vendetta di Severo si consumerà sulla pelle degli invitati alle nozze di Fernando e Maria Elena. Quest'ultima morirà durante un'esplosione ma Matias e sua sorella resteranno gravemente feriti.

Anticipazioni dal 4 al 10 novembre de Il Segreto

Puente Viejo sarà in agitazione per l'arrivo imminente di Victoria Kent. Tutte le donne della ridente cittadina prenderanno parte al convegno della femminista e penderanno dalle sue labbra.

Meliton non sarà l'unico ad innamorarsi di Saturnia. Anche Onesimo incomincerà a corteggiare la bella pescivendola. Chi dei due riuscirà a conquistare il suo cuore?

Intanto, la moglie di Severo sarà estremamente in apprensione poiché avrà timore che suo marito possa compiere qualcosa di brutto, di cui potrebbe pentirsene. Anche donna Francisca non si sentirà particolarmente serena, per questo ordinerà a Mauricio di tenere d'occhio il latifondista.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Quest'ultimo, intanto, sarà pronto ad attuare il suo piano di vendetta e lo farà nel giorno del matrimonio di Fernando e Maria Elena. Nel dettaglio, Severo sceglierà di posizionare l'ordigno proprio nei pressi della cerimonia.

Spoiler Il Segreto: Elsa vuole andare via, Fernando disperato

Quando arriverà il giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena, tutto sembrerà procedere senza problemi. Ma il momento idilliaco durerà ben poco e si rivelerà infausto.

L'ordigno di Severo esploderà dopo che i due neo-sposi saranno dichiarati ufficialmente marito e moglie, poco prima delle foto di rito nei pressi dei giardini della Casona. L'esplosione mieterà numerose vittime tra cui la malcapitata Maria Elena. Quest'ultima morirà sul colpo lasciando Fernando pressoché disperato.

A pagare le conseguenze della deflagrazione saranno anche Matias e Maria Castaneda.

Entrambi i figli di Alfonso ed Emilia riporteranno delle brutte piaghe. Matias perderà la vista mentre Maria resterà paralizzata.

Elsa, frattanto, farà ritorno a casa dopo essere stata scarcerata. Purtroppo la Laguna non sarà del tutto contenta per via delle sue precarie condizioni di salute. Nonostante la vicinanza di Isaac, Elsa sceglierà di non far parola a nessuno della sua malattia. La donna, inoltre, inizierà a meditare di lasciare il bel falegname e a pianificare la sua partenza da Puente Viejo.

Tuttavia, il comportamento di Elsa desterà non pochi sospetti in Consuelo la quale inizierà a percepire che la ragazza nasconda qualcosa.