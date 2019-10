Il Grande Fratello Vip 4 non andrà in onda a partire da quest'autunno come in tanti avevano ipotizzato: una nota diramata da Mediaset, fa sapere che il reality debutterà su Canale 5 nei primi mesi dell'anno prossimo. La decisione dei dirigenti di posticipare l'inizio del format condotto da Alfonso Signorini, è da attribuire ad esigenze di palinsesto e all'ottimizzazione dei ricavi pubblicitari.

Il GF Vip rinviato all'anno prossimo

Chi aspettava con impazienza la messa in onda della quarta edizione Vip del Grande Fratello, sarà rimasto deluso nel leggere il comunicato ufficiale che Mediaset ha diramato in questi minuti.

La rete del Biscione, infatti, ha informato i telespettatori che il reality non sarà trasmesso né a ottobre né a novembre come le riviste di Gossip avevano ipotizzato in queste settimane.

Il programma che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini, debutterà su Canale 5 nel 2020, molto probabilmente tra gennaio e febbraio.

La scelta degli addetti ai lavori di posticipare il ritorno in Tv del format dedicato ai personaggi famosi, è da attribuire ad esigenze di palinsesto e di ricavi pubblicitari.

Le ultime indiscrezioni sul cast e sugli opinionisti

Prima che Mediaset annunciasse lo slittamento del Grande Fratello Vip 4, in rete si erano rincorse notizie e rumors sul cast che gli autori stanno orchestrando in queste settimane. Per quanto riguarda i concorrenti, si dice già 4 di loro avrebbero la certezza di entrare nella Casa più spiata d'Italia, e sono: la presentatrice Adriana Volpe, l'influencer Paola Di Benedetto, il conduttore Michele Cucuzza e la showgirl Antonella Elia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Il padrone di casa, Alfonso Signorini, pare abbia posto un veto sulla partecipazione al reality dei "figli di": si dice che il direttore di "Chi" non vedrebbe di buon occhio l'eventuale presenza nel programma di ragazzi diventati popolari grazie al talento di almeno uno dei loro genitori.

Nella giornata di ieri, mercoledì 2 ottobre, sul web hanno cominciato a circolare i nomi di quelli che dovrebbero essere i due opinionisti del GF Vip: Dagospia ha anticipato che Wanda Nara avrebbe accettato di far parte del cast fisso del format Mediaset, mentre Tvblog ha aggiunto che Pupo sarebbe in procinto di firmare il contratto che lo legherà alla trasmissione di Canale 5 per i prossimi mesi.

Insomma, dietro le quinte del reality è ancora tutto un "work in progress": la notizia sullo slittamento della messa in onda della prima puntata (attualmente prevista per l'inizio del 2020), regala tempo agli autori per scegliere al meglio dei concorrenti che siano all'altezza delle aspettative dell'esigente pubblico.