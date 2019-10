Nuova indiscrezione sull'edizione Vip del Grande Fratello che debutterà a breve su Canale 5: pare che Alfonso Signorini abbia "vietato" agli autori di scegliere come concorrenti dei personaggi che sono diventati famosi grazie al talento dei genitori. Nessun "figlio di", dunque, dovrebbe entrare nella Casa più spiata d'Italia tra fine ottobre ed inizio novembre.

Ci sarebbe il veto di Signorini su una categoria di Vip

Negli ultimi giorni, si sta facendo un gran parlare dei personaggi famosi che presto parteciperanno al Grande Fratello: dopo che Tvblog ha svelato quelli che dovrebbero essere i primi 4 concorrenti ufficiali del reality, altri siti hanno riportato un'indiscrezione molto interessante sul cast che gli autori stanno mettendo su proprio di recente.

Stando a quello che si legge sul web, Alfonso Signorini avrebbe richiesto a chi lavora dietro le quinte di non selezionare neppure un Vip diventato tale grazie alla popolarità di almeno uno dei genitori: si dice, dunque, che il presentatore del format Mediaset abbia posto un veto sulla presenza nella Casa dei "figli di".

Qualora questo rumors dovesse trovare riscontri nella realtà, vorrebbe dire che molti ragazzi che hanno sostenuto il provino per il GF, sono stati tagliati fuori soltanto perché sono conosciuti dal pubblico per la mamma o il papà famoso che hanno.

"Bitchyf", in particolare, fa sapere che sarebbero stati estromessi dal cast per questo motivo: Mercedesz Henger (figlia di Eva e ultimamente al centro del Gossip per la turbolenta relazione con Lucas Peracchi), Edoardo Ercole (figlio di Serena Grandi), Fabrizia De Andrè (sorella di Francesca e figlia del cantautore Cristiano) e Leonardo Tano (uno dei figli di Rocco Siffredi).

In passato, sono stati tanti i figli d'arte che hanno preso parte al reality di Canale 5: Ignazio Moser, Veronica Satti (che grazie al programma ha fatto pace con papà Bobby Solo), Asia Nuccetelli (nella Casa con la madre Antonella Mosetti) e Francesca De Andrè (protagonista assoluta del GF 16 condotto da Barbara D'Urso).

I primi 4 concorrenti ufficiosi del GF di Signorini

A poco tempo dall'ufficializzazione del cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello, Tvblog ha pubblicato i nomi di quattro personaggi famosi che avrebbero già la certezza di partecipare alla trasmissione Mediaset. Stando a quello che si legge sul web da qualche giorno, dovrebbero entrare nella Casa più spiata d'Italia: la conduttrice Adriana Volpe, la soubrette Antonella Elia, il presentatore Michele Cucuzza e l'influencer Paola Di Benedetto.

In ballottaggio per un posto nel cast, invece, sarebbero: Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro di Uomini e Donne, Rodolfo Salemi e Luca Daffrè, Ginevra Lambruschi e Zoe Cristofoli.