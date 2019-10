Nelle puntate spagnole della soap Il Segreto Francisca ricatterà Lola, convincendola a stare lontano da Prudencio. L'amore riuscirà a vincere la malvagità della Montenegro? Probabile. Alla Casona si respirerà un'aria strana. Maria, convinta di camminare di nuovo grazie ai discutibili trattamenti di Dori, si spaventerà non poco. Durante una seduta di fisioterapia, l'inquietante infermiera cadrà in trance.

La Castaneda non dirà nulla a Fernando, temendo che possa interrompere i trattamenti. Donna Francisca dovrà mettersi d'impegno per salvare le sorti del paesino. Dopo la decisione di riempire il bacino idrico, unica e irrevocabile, sa che a breve Puente Viejo soccomberà sommerso dalle acque. La fine e la distruzione stanno per avvicinarsi. Inesorabili.

Il Segreto anticipazioni: verso la fine di Puente Viejo

Come fanno notare le nuove anticipazioni Il Segreto, Raimundo e Francisca continueranno a discutere per quanto riguarda l'ostinazione di Maria nel proseguire i suoi trattamenti estenuanti per riprendere a camminare.

La Montenegro e il marito sono convinti che che l'infermiera Dori sia pericolosa e che Maria possa finire per rimetterci in salute. Francisca proverà a parlare con la figlioccia, ma non otterrà nulla.

Francisca dovrà anche pensare alle sorti del paesino, visto che il bacino idrico sta per riempirsi e allagare il borgo iberico. Nonostante le sue conoscenze politiche, la Matrona non potrà fare niente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il Sottosegretario si presenterà per chiedere a Carmelo una resa, che non verrà accettata dal Leal. Nel frattempo, Lola si confiderà con Prudencio, raccontandogli il suo tragico passato. Lola dirà all'Ortega di essere stata costretta a salvare sua sorella dalle grinfie del loro perfido padre. Per riuscire a sopravvivere e ad avere una possibilità di essere felice, è stata dunque costretta a compiere una scelta estrema.

La Montenegro, dopo aver scoperto questo segreto, l'ha usato contro di lei per ricattarla e costringerla a piegarsi al suo volere. Prudencio, davanti a questo triste racconto, si impietosirà e perdonerà la ragazza.

Dori Vilches va in trance: un'infermiera inquietante

Alla Casona non ci sarà pace di tranquillità. Stando alle anticipazioni Il Segreto, Fernando avrà modo di parlare con Maria, che gli confesserà di essere stanca delle pressioni di Francisca e di suo nonno.

Dori, approfittando della rabbia della Castaneda, le proporrà di aumentare mole ed intensità di esercizi, così da accelerare il processo di guarigione. Le due si metteranno all'opera alle spalle di Fernando.

Mentre Maria si sottopone ad un massaggio, l'infermiera cadrà improvvisamente in trance. La Castaneda sentirà Dori raccontare cose strane e senza significato apparente e cercherà di distoglierla da questo stato, senza riuscirci.

La Vilches è completamente indomabile. Che cosa nasconde l'infermiera, avrà qualche patologia mentale? Intanto Dolores continuerà a diffondere i pettegolezzi sulla strana relazione tra don Berengario ed Esther, ritenendo poco opportuno che i due condividano lo stesso tetto. Ancora, come svelano le anticipazioni Il Segreto, Elsa e Isaac, lontani dal paesino, riusciranno a dare buone notizie a Consuelo. Pare che il dottorino, pentito di quanto fatto, sia disposto a trattare per ridarle i soldi che le ha rubato.