Il 2018 sarà certamente un anno da ricordare per Sfera Ebbasta. Il giudice di X Factor ha da poco scelto le tre under 30 che porterà ai live del format Sky X Factor 13 #XF13 condotto da Alessandro Cattelan al via il prossimo giovedì. Si sono infatti conclusi la scorsa settimana gli home visit girati nella capitale tedesca Berlino che hanno visto Sfera Ebbasta protagonista tra i giudici, non senza polemiche per le scelte che ha deciso di portare avanti.

Ma non siamo qua per parlare di musica, quanto piuttosto di love affair. Il golden boy della trap pare infatti aver messo la testa a posto. A far battere il cuore dell'autore della hit "Cupido" è l'influencer Angelina, la quale ha infatti postato due giorni fa un selfie di coppia con l'hit maker in cui scrive nella didascalia “cena romantica", il tutto in un ristorante a base di cibo salutare di cui Sfera è proprietario aggiungendo poi la descrizione “Love u Bebè!”.

Il giudice di X-Factor Sfera Ebbasta ha prontamente risposto nei commenti con un “Te quiero!” aggiungendo un'emoticon a forma di cuore. Viene da pensare che proprio la hit "Cupido" sia dedicata a lei!

Una love story tenuta lontana dai riflettori nata questa estate

I due erano precedentemente apparsi nei rispettivi profili instagram in altre foto, come ad esempio in uno scatto risalente a questa estate fuori allo storico locale di Ibiza Ushuaia mentre erano intenti a tenersi le mani.

Angelina ha dimostrato certamente di essere molto tenera oltre che bellissima, esternando le sue emozioni per prima. Il bad boy della trap continua dunque a far parlare di se anche per quel che concerne la propria vita privata (pensiamo all'amicizia molto forte tra il giudice di X-Factor ed Elettra Miura Lamborghini). Staremo a vedere: ai prossimi post l'ardua sentenza! Rimane soltanto da capire quanto sta facendo sul serio la neonata coppia.

Forse Sfera Ebbasta non ha tutto l'interesse nel perdere il fascino da bad boy così giovane. Senza ombra di dubbio c'è qualcosa di speciale che lo lega alla splendida modella globetrotter. Visti i suoi scatti è facile comprenderlo, ma traspare anche una certa sensibilità d'animo e raffinatezza dagli scatti della misteriosa "Island girl" (così si autodefinisce nella biografia di Instagram la bella Angelina) che ha ammaliato il giudice di X-Factor.

Interessante notare poi come le fan si siano divise: quelle che amano sognare hanno inondato il post di commenti con emoticon a forma di cuori spezzati, mentre le più concrete (diciamo così) hanno fatto i complimenti alla bellissima coppia. Che si tratti di un amore tormentato come fu quello di Vasco Rossi e Barbara D'Urso oppure una love story con happy ending? Non resta che fare gli auguri alla presunta coppia!