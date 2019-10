Le nuove anticipazioni Il Segreto raccontano che Don Berengario e Marina pianificheranno il loro futuro insieme. Ebbene sì, l'antica fiamma del sacerdote arriverà a Puente Viejo, sconvolgendogli totalmente la vita. I due renderanno pubblica la loro relazione davanti a tutta Puente Viejo. Prudencio invece salirà di nuovo sull'altare, dimenticando per sempre Julieta. Il temibile Fernando Mesia avrà in serbo qualcosa di terribile per Esperanza e Beltran, costringendo Maria a fare i conti con la sua follia. La pericolosa avventura farà capire alla Castaneda di essere ancora innamorata di Gonzalo.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando sequestra Marcela

Stando alle nuove anticipazioni Il Segreto, Fernando tenterà per l'ennesima volta di mettere in ginocchio la sua ex moglie Maria Castaneda. Il Mesia rapirà Esperanza e Beltran. Successivamente, sequestrerà Marcela, mettendole le manette ai polsi. Il suo intento di rapire Camelia verrà fermato dal padre della Del Molino che, con un eroico gesto, eviterà il peggio. Nel frattempo, Emilia e Alfonso faranno ritorno dalla Francia, allietando almeno un po' il cuore dolorante della povera Maria.

Il Segreto, Don Berengario innamorato della sua ex fiamma

A Puente Viejo arriverà Marina, che si scoprirà essere la ex fiamma del buon Don Berengario. Il prete, nonostante tenti di resistere alla tentazione, non riuscirà a far tacere i suoi sentimenti. Sarà così che, prima che Marina parta per sempre dal paesino, Berengario la rincorrerà fino alla stazione del paesino. Qui, il prete le confesserà di non poter vivere senza di lei, impedendole persino di rispondere con un bacio appassionato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Don Berengario appenderà la tonaca e si preparerà a vivere la sua nuova vita accanto a Marina. Nel frattempo, Fernando viene raggiunto da Raimundo. Senza alcuna remora, il Mesia confesserà di essere il responsabile del rapimento di Esperanza e Beltran. I militari, sulle tracce del pericoloso Fernando, eviteranno di sparare per paura di colpire i bimbi di Maria. Grazie ad un'azione coraggiosa della Guardia Civile, il Mesia verrà fermato e la Castaneda riuscirà così a riabbracciare i suoi adorati figli.

Maria lascia Puente Viejo e torna a Cuba da Gonzalo

Berengario e Marina, innamorati e felici, ringrazieranno tutti i compaesani e, dopo aver salutato Don Anselmo, lasceranno insieme il paesino. Una nuova vita li attende. Nel frattempo, alla Casona Maria comunica a Raimundo e Francisca che partirà per Cuba con Esperanza e Beltran. Il tempo trascorso a Puente Viejo le ha fatto capire di essere ancora innamorata di Gonzalo.

Sarà un addio definitivo? Aspettiamo le nuove anticipazioni Il Segreto per sapere come si evolverà questa emozionante vicenda.