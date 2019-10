Tornano le anticipazioni giornaliere della soap Il Segreto e che riguarderanno in particolare ciò che andrà in onda nel pomeriggio di mercoledì 30 ottobre su Canale 5 nel consueto orario delle 16:10 circa. A Puente Viejo continua il dramma di Elsa che, come sappiamo, è stata picchiata in carcere da Rufina. Il pestaggio ordinato da Antolina avrà gravi ripercussioni sulla Laguna. La ragazza infatti, verrà portata in infermeria dove il dottor Zabaleta scoprirà che la giovane è affetta da una grave malattia. Cattive notizie per Elsa, mentre Isaac si scontrerà nuovamente con la moglie Antolina, proprio nella piazza del paese.

Il segreto, anticipazioni: Elsa gravemente malata

Le anticipazioni riguardanti il nuovo episodio in onda il prossimo 30 ottobre svelano che per Elsa sembrerà non esserci pace. Dopo essere stata incarcerata con l'accusa di adulterio, la giovane dovrà subire le angherie della sua compagna di cella, che arriverà a picchiarla su ordine di Antolina. La Ramos infatti, vuole sbarazzarsi una volta per tutte della sua rivale, convinta di poter recuperare il matrimonio con Isaac.

Quest'ultimo invece, non ha nessuna intenzione di passare la sua vita con una donna che non ama e che non stima, accusandola di essere la causa dei guai di Elsa. Antolina però rispedirà al mittente tutte le accuse. Elsa intanto si appresta a ricevere una cattiva notizia riguardante la sua Salute.

Il segreto, trama del 20 ottobre: Scontro tra Isaac e Antolina a causa di Elsa

Nonostante Antolina sia cosciente del fatto che Isaac abbia scoperto di essere stato ingannato in merito alla gravidanza, l'ex ancella continuerà a difendere il suo matrimonio con il Guerrero, professandosi innocente.

La Ramos non ha nessuna intenzione di ritirare la denuncia contro Elsa, la quale continuerà a restare in carcere. Dopo il pestaggio della sua compagna di cella, la Laguna verrà medicata nell'infermeria del carcere dal dottor Zabaleta, il quale la sottoporrà a degli accertamenti medici. I risultati non saranno però affatto incorraggianti. Elsa infatti è affetta da una grave malattia che potrebbe addirittura costarle la vita.

Maria Elena intanto, accetterà la proposta di matrimonio di Fernando. Antolina e Isaac litigheranno furiosamente proprio nel bel mezzo della piazza di Puente Viejo.

Questo e molto altro nella nuova puntata della soap Il segreto, in onda mercoledì 30 ottobre su Canale 5 a partire dalle 16:10. Ricordiamo inoltre che, per chi si fosse perso qualche episodio, sul sito Mediaset Play sono disponibili le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.