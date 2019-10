Ieri sera, venerdì 11 ottobre, è andata in onda in prime time su Canale 5 la quinta e ultima puntata della fiction Rosy Abate 2 con protagonista Giulia Michelini. La Serie TV ha chiuso i battenti con un episodio a dir poco ricco di colpi di scena, durante il quale abbiamo scoperto le sorti dell'ex mafiosa siciliana che in questi anni ha tanto appassionato il pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Chi non avesse potuto seguire il finale della seconda stagione di Rosy Abate in tv, può rivederlo in replica streaming sul portale web del Biscione.

Dove riguardare l'ultima puntata di Rosy Abate 2 in streaming on-line

Nel dettaglio, infatti, da questa mattina si può rivedere la quinta e ultima puntata di Rosy Abate 2 in replica streaming on-line accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it, di cui è possibile poter scaricare anche l'applicazione omonima free per tablet e cellulari.

In questo modo, quindi, tutti avranno la possibilità di riguardare tutti gli episodi che sono stati trasmessi in televisione comodamente sui dispositivi mobili, compreso l'ultimo imperdibile appuntamento che ieri sera ha stregato i fan. Peraltro nn sono previste ulteriori repliche di questa puntata finale in televisione.

Anche questa settimana la fiction ha registrato un boom di commenti positivi sul web e sui social: nel corso della serata sono stati più di 10 mila i commenti registrati su Twitter da parte dei fan che si divertivano a commentare in tempo reale il finale di questa seconda stagione.

Il riassunto dell'ultima puntata di Rosy Abate 2: lo scontro finale con Costello

Ma cos'è successo nel corso della puntata conclusiva di Rosy Abate 2?

Occhi puntati soprattutto sulla resa dei conti finale tra Rosy e il suo nemico giurato Costello. Dopo essersi fatti la guerra per tutte queste settimane, per i due è arrivato il momento di scontrarsi e di affrontare quel conto che avevano lasciato in sospeso nel corso delle settimane precedenti.

Rosy per fargli provare lo stesso dolore che lei stessa ha vissuto nelle settimane precedenti ha deciso di rapire sua figlia Nina, senza però farle del male. La scena clou di questa puntata c'è stata nel momento in cui la Abate ha incontrato Costello e lo ha affrontato in uno scontro a fuoco.

Anche questa volta, però, è stata l'ex regina di Palermo ad avere la meglio, dato che Costello ha ricevuto un colpo di pistola alla gamba ed è stato ferito gravemente.

Rosy, invece, si è salvata e ha avuto modo di ricucire anche il rapporto con suo figlio Leonardo, che nel frattempo ha scelto di cambiare vita e ha coronato il suo sogno d'amore con la bella Nina, la ragazza di cui si è perdutamente innamorato.