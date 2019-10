Dopo il successo della prima puntata, torna in prime time su Canale 5 la fiction, con protagonisti Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Francesco Arca, "L'isola di Pietro 3". Venerdì 25 ottobre, infatti, verrà trasmessa la seconda puntata del nuovo ciclo di episodi della serie. Nella circostanza Pietro Sereni farà di tutto per salvare la vita alla neonata ritrovata nell'incendio mentre Elena e Valerio continueranno le indagini per scoprire l'identità dell'assassino di Chiara. Nel frattempo Diego confiderà a Pietro il suo scottante segreto rivelando di aver tradito la nipote.

Caterina ritorna a vedere

Le anticipazioni della seconda puntata ci segnalano che, dopo aver subito un'importante operazione agli occhi a Houston, in Texas, Caterina inizierà a recuperare la vista gradatamente. Arriverà, infatti, il momento della rimozione delle bende che riserverà alla giovane piacevoli sorprese. Nel frattempo Valerio ed Elena proseguiranno le indagini per scoprire l'assassino della madre della neonata ritrovata da Pietro Sereni tra le fiamme di un incendio doloso.

Al commissariato il vicequestore Ruggeri continuerà ad avere diverse difficoltà ad ambientarsi con i suoi nuovi colleghi e, soprattutto, con Elena che mostrerà fin da subito di avere idee ed opinioni in netto contrasto con le sue. Le loro divergenze, però, non li allontaneranno del tutto anche perché entrambi si renderanno presto conto di condividere la stessa sofferenza latente.

La rivelazione di Diego

Caterina si renderà conto che il comportamento che Diego ha con lei, da quando è tornata dagli Stati Uniti, potrebbe essere dovuto ad un segreto che le sta nascondendo.

L'intuizione della giovane si rivelerà vera: Diego, infatti, cercherà di superare i suoi sensi di colpa confessando a Pietro di avere avuto una relazione con un'altra ragazza mentre Caterina era lontana da lui. La ragazza in questione è Chiara, la ragazza morta nella barca in fiamme dove Pietro ha ritrovato la neonata. Quindi Diego non solo rivelerà al pediatra di aver tradito la nipote ma anche di poter essere il padre della bimba di Chiara.

Intanto, Valerio ed Elena continueranno ad indagare sul caso scoprendo che l'amante della giovane scomparsa potrebbe essere un insegnante di lettere. Quest'ultimo si rivelerà essere poco collaborativo con le forze dell'ordine come anche tutti i compagni di classe della giovane che proseguiranno a non voler rivelare la verità alla polizia. All'ospedale Pietro tenterà in tutti i modi di salvare la vita alla bambina di Chiara, non ancora fuori pericolo e tenuta in un'incubatrice a causa della sua prematura nascita.