Mercoledì 23 ottobre andrà in scena la finale di 'Amici Celebrities'. Lo show, alla sua prima edizione, verrà anche ricordato per la staffetta in conduzione: le prime tre puntate sono state infatti condotte da Maria De Filippi, che poi ha lasciato la conduzione delle ultime tre puntate a Michelle Hunziker. Lo show ha avuto buoni ascolti: nelle cinque puntate andate fino ad ora in onda, la versione vip del celebre talent show ha avuto una media di oltre tre milioni di spettatori per uno share del 18.69%.

Non è da escludere, dunque, che nella prossima stagione televisiva possa andare in onda anche una seconda edizione. La finale sarà visibile dalle 21:20 su Canale 5 e in diretta streaming sul sito di 'Mediaset Play'.

Finale 'Amici Celebrities': ecco i finalisti

Erano partiti in dodici ma a partecipare alla finale saranno solo in quattro: Filippo Bisciglia, Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese e Pamela Camassa.

Molti danno per grande favorito Filippo Bisciglia: il conduttore (noto soprattutto per essere il conduttore di 'Temptation Island') ha infatti convinto tutti grazie alle sue prestazioni canore. Anche l'ex calciatore Ciro Ferrara ha conquistato tutti sia in studio che a casa grazie alla sua travolgente simpatia e alle sue esibizioni (specie di musica napoletana). L'attrice Pamela Camassa, invece, ha avuto un percorso diverso da tutti gli altri: partita un po' in sordina, ha conquistato tutti anche grazie alle sue abilità nel ballo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Maria De Filippi

L'ultimo finalista, invece, è Massimilano Varrese; l'attore durante l'ultima puntata è stato protagonista di un momento molto commovente: durante la sua esibizione sulle note di 'Le tasche piene di sassi' di Jovanotti, Massimiliano si è commosso e non è riuscito a finire la sua esibizione.

Presenti anche per la finale i tre giudici Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini.

'Amici Celebrities', il meccanismo di voto della finale

A decretare il vincitore sarà il pubblico da casa: la finale sarà infatti in diretta e sarà aperto un televoto.

Il numero a cui mandare un sms è il 477.000.0, scrivendo il codice associato al concorrente che si desidera votare. I codici verranno resi noti domani, nel corso della finale. Sarà possibile votare per un massimo di cinque voti. Tutte le informazioni sul televoto (che verranno fornite anche domani in apertura del programma) sono anche online presso il sito di Mediaset Play/Amici Celebrities. Non sono stati annunciati i nomi di eventuali ospiti: è probabile che, come accaduto per la finale di 'Amici', anche la finale di 'Amici Celebrities' non avrà alcun ospite per lasciare lo spazio solo ai quattro finalisti.