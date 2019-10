I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e le anticipazioni della nuova registrazione del trono over rivelano che ci sono state delle novità importanti che hanno riguardato la coppia composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Da quando è iniziata questa nuova edizione del programma di Maria De Filippi i due hanno tentato di riavvicinarsi in tutti i modi senza però riuscirci per davvero.

Riccardo ha addirittura scritto una lettera d'amore per Ida, la quale però in questa nuova registrazione del trono over ha deciso di chiudere definitivamente con lui, al punto da farlo andare via in lacrime.

Gli spoiler su Uomini e donne: Ida chiude la storia con Riccardo

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne trono over, rivelano che Riccardo nella puntata precedente aveva spiazzato tutti i telespettatori e il pubblico in studio rivelando di aver scritto una lettera per Ida, con la quale ammetteva di essere ancora innamorato di lei e di voler rimettere in piedi la loro storia d'amore.

Una dichiarazione che aveva lasciata perplessa la bella Platano, la quale in un primo momento non aveva dato una risposta certa, ammettendo di avere molti dubbi su Riccardo e temendo che questa situazione potesse farla ancora soffrire.

Come se non bastasse, poi, Ida si stava frequentando con il cavaliere Armando: tra i due c'è stato anche un bacio appassionante che ha mandato in tilt Riccardo. Ma le anticipazioni della registrazione di oggi di Uomini e donne rivelano che per Riccardo è arrivato il 'colpo di grazia' finale.

Ida e Riccardo, infatti, dopo la registrazione della scorsa settimana hanno avuto modo di rivedersi e di stare un po' insieme a Brescia (così come testimoniato anche da una serie di foto che sono apparse sul web e sui social). Peccato, però, che l'esito di questo incontro non sia stato positivo. La dama, infatti, arrivata in studio da Maria De Filippi confesserà che sia la lettera che il tempo passato assieme a Brescia non gli ha fatto nessun effetto.

Le lacrime di Armando che va via da Uomini e donne dopo l'addio di Ida

Insomma la Platano, nonostante il gesto d'amore da parte di Riccardo, ha capito di non essere più innamorata di Riccardo e per questo motivo non intende più andare avanti con lui. Ida, quindi, vuole chiudere definitivamente la storia e a questo punto Riccardo non può fare altro che accettare questa triste decisione.

Il cavaliere di Uomini e donne over, stando alle anticipazioni della registrazione di oggi, andrà via in lacrime rivelando la sua intenzione di abbandonare il programma di Canale 5.

Come se non bastasse, poi, emergerà che Ida, che nei giorni precedenti aveva cercato Armando, gli chiederà di rivedersi.