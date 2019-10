Nel Trono Over di Uomini e donne sono in arrivo delle novità importanti che riguardano soprattutto la discussa coppia composta da Ida e Riccardo. I due, infatti, sono stati al centro dell'attenzione dell'ultima registrazione del programma di Maria de Filippi (avvenuta il 1° ottobre), complice il gesto di Riccardo che ha deciso di scrivere una lettera d'amore alla sua ex fidanzata, con la quale ha voluto ribadirle tutto il suo amore e il suo sentimento.

Un vero e proprio colpo di scena al quale ha fatto seguito la sfilata maschile del parterre di U&D, dove Riccardo ha messo in bella mostra il suo fisico statuario che ancora una volta ha conquistato la Platano.

Riccardo ritorna da Ida e poi sfila a U&D mettendo in mostra il fisico

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne over rivelano che Riccardo deciderà di non gettare all'aria la sua love story con la Platano e per questo motivo la sorprenderà con una lettera dove le confesserà di essere ancora innamorato di lei e quindi di voler riprendere in mano le redini della loro relazione.

Un gesto che spiazzerà decisamente Ida, la quale pur ammettendo di avere paura, e di nutrire molti dubbi sul suo ex fidanzato, non nasconderà l'interesse nei confronti del cavaliere che non le è per niente indifferente.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nella registrazione in questione di Uomini e donne c'è stato spazio anche per una nuova sfilata che questa volta ha visto scendere in passerella i cavalieri del parterre maschile.

Ovviamente Riccardo sarà uno dei protagonisti indiscussi: in puntata lo vedremo sfilare e mostrare così il suo fisico statuario da "10 e lode", che quest'estate ha mostrato più volte anche sulla sua pagina Instagram, dove ha postato un bel po' di foto al mare oppure in palestra alle prese con dei duri allenamenti. Immediata la reazione di Ida, la quale dopo aver visto la sfilata di Riccardo, non potrà fare altro che assegnare il massimo dei voti al cavaliere.

Veronica chiude con Riccardo: 'Non mi trasmette nulla'

Intanto, dalle pagine di Uomini e donne Magazine arrivano delle frecciatine da parte di Veronica Ursida, che in queste settimane ha provato a conoscere meglio Riccardo fuori dal contesto televisivo. La dama del trono over ha dichiarato di aver preferito chiudere la frequentazione con il Guarnieri, perché: "Riccardo non mi trasmette nulla, per questo non l’ho cercato e sono stata evasiva con lui".

Al tempo stesso, però, Veronica ha confessato che in questo periodo si sta vedendo con Armando Incarnato, che a differenza di Riccardo, sarebbe stato in grado di conquistarla. Tuttavia la dama ha precisato che è ancora presto parlare di amore e di possibile fidanzato.

Gemma delusa da Jean Pierre, Tina prosegue la dieta

Nelle prossime puntate di Uomini e donne si tornerà a parlare anche di Gemma Galgani, la quale sarà al centro dell'attenzione per la sua frequentazione con il cavaliere Jean Pierre.

I due si stanno vedendo fuori dal programma di Canale 5, ma l'attenzione del cavaliere pare stia diminuendo di giorno in giorno e ovviamente questa cosa farà indispettire la Galgani.

In studio, infatti, Gemma farà notare questa cosa al cavaliere e come se non bastasse ci saranno dei nuovi scontri anche con la sua nemica storica Tina Cipollari. Le discussioni, anche questa volta, non mancheranno e tra le due protagoniste del trono over voleranno parole grosse. Intanto Tina Cipollari prosegue il suo percorso di dieta: le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che l'opinionista svelerà in studio come stanno andando le cose e ammetterà di essere molto soddisfatta, perché la dieta sta funzionando e quindi dovrebbe essere in grado di raggiungere l'obiettivo che si è prefissata.