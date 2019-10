Oggi, 15 ottobre, alle 14:45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne Trono Over. Stando alle anticipazioni mostrate alla fine dello scorso appuntamento, giungerà il momento in cui Riccardo Guarnieri dedicherà a Ida la lettera d'amore di cui si è parlato tanto in questi ultimi giorni.

Il cavaliere pugliese confesserà tutto ciò che realmente prova per l'ex fidanzata, confermando che i suoi sentimenti non sono mai cambiati.

Il 40enne tarantino, durante l'appuntamento trasmesso ieri, ha rivelato di aver scritto la lettera perché in settimana la Platano non ha mai risposto alle sue telefonate. E così ha voluto mettere nero su bianco tutto ciò che avrebbe voluto dirle se fosse riuscito a contattarla.

Maria De Filippi lo ha fatto sedere al centro dello studio insieme a Ida, dicendo che l'uomo aveva portato qualcosa con sé ed esortandolo a mostrarla. Dopo tante esitazioni e ripensamenti, Riccardo Guarnieri ha estratto dalla tasca un foglio.

Riccardo confessa i sentimenti che prova ancora per Ida

Finalmente, dopo giorni di rumors e anticipazioni, quest'oggi sarà possibile seguire in televisione il momento in cui Riccardo leggerà la tanto attesa missiva dedicata a Ida. Come riportato da diversi siti e portali di Gossip, Guarnieri rivelerà all'ex compagna tutto ciò che non è mai riuscito a dirle a voce o al telefono. Innanzitutto ammetterà di non aver mai smesso di amare la Platano, aggiungendo che lei è ancora la donna più importante della sua vita, e sottolineando di essere pronto a ricominciare con lei.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Queste dolci parole commuoveranno Ida. Subito dopo, dietro esortazione della De Filippi, la coppia si concederà anche un ballo romantico. Tuttavia, nonostante la dichiarazione d'amore dell'ex partner, la parrucchiera 37enne non si getterà subito tra le sue braccia, ma affermerà di aver bisogno di ancora un po' di tempo per riflettere. Come andrà a finire dunque la tormentata storia d'amore tra Riccardo e Ida?

Guardando oltre l'appuntamento odierno di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni relative alle ultime registrazioni, sembra proprio che la Platano deciderà di scrivere la parola fine sulla vicenda, dichiarando di non essere più innamorata di Guarnieri. Ovviamente le sue saranno parole decisamente spiazzanti che deluderanno il 40enne di Taranto, il quale deciderà di lasciare lo studio in lacrime.

Anche Ida, visibilmente provata, preferirà allontanarsi dalle telecamere per qualche momento.