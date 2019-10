Le sorprese si sono susseguite nella puntata finale di Temptation Island Vip 2, trasmessa ieri 14 ottobre. Erano tre le coppie ancora presenti nell'Is Morus Relais, pronte al falò di confronto nel quale erano chiamate a decidere le sorti del loro rapporto. Tra di esse una ha deciso di lasciarsi: si tratta di Serena Enardu e Pago che hanno continuato il faccia a faccia già cominciato la scorsa settimana.

Lei si è resa conto di non essere più innamorata del suo fidanzato e ha deciso di chiudere la longeva relazione. Diverso l'esito per gli altri protagonisti del docu-reality, i quali hanno stupito con le loro scelte finali. Ci si aspettava, infatti, la rottura tra Silvia Tirado e Gabriele Pippo ma essa non è arrivata. Come da pronostico, anche Delia Duran e Alex Belli sono rimasti insieme.

Temptation Island Vip 2: Serena non ama più Pago

L'appuntamento finale con Temptation Island Vip 2 è partito con la seconda parte del falò di confronto tra Serena Enardu e Pago.

La coppia ha rivisto il percorso dell'ex tronista di Uomini e donne, che ha ammesso di essersi divertita insieme ad Alessandro, sentendosi libera e capita. Il cantante ha più volte chiesto spiegazioni in merito al suo comportamento, ammettendo però di essere ancora innamorato di lei. A tal proposito ha aggiunto: "Devi dirmi la verità. Se stai meglio senza di me, vai avanti senza di me. Ho fatto tutto quello che potevo".

Serena ha confermato di provare grande affetto per il compagno ma di non essere innamorata di lui come dovrebbe. Non basta dunque amare per due e, alla fine, lui ha lasciato il falò da solo. Lei non lo ha rincorso e successivamente si è recata dal single Alessandro per aggiornarlo su quanto appena accaduto. Lui le ha chiesto di essere parte della sua felicità.

Silvia e Gabriele, a sorpresa, restano insieme

Il resoconto della puntata di Temptation Island Vip 2 di ieri 14 ottobre prosegue con Delia Duran e Alex Belli.

Prima del falò di confronto, lei ha visto alcune immagini del fidanzato insieme ad una tentatrice e ne è rimasta sconvolta. Serena Enardu le ha fatto notare che non è accaduto nulla, sottolineando che lei si è sbilanciata di più insieme a Riccardo. Il faccia a faccia tra i due fidanzati è durato pochissimo: dopo qualche rimprovero e le inevitabili spiegazioni da parte di entrambi, Alex e Delia hanno confermato di amarsi e hanno lasciato la spiaggia mano nella mano.

La sorpresa del giorno è arrivata da Silvia Tirado e Gabriele Pippo, che sembravano destinati ad un'inevitabile rottura. Durante il weekend da sogno, lei ha preso le distanze da Valerio, facendogli notare di essere fidanzata e di avere partecipato al programma per fare chiarezza con se stessa. Lui, offeso, ha deciso di non proseguire il percorso insieme a lei. Al falò, Gabriele ha raccontato la propria amarezza nel vederla tanto vicina al tentatore.

La Tirado ha precisato di avere considerato il tentatore un punto di riferimento ma di essersi allontanata da lui con il passare dei giorni, sentendo la mancanza del fidanzato. Ha poi aggiunto di essere ancora innamorata di Gabriele. Lui prima ha lasciato il falò da solo, troppo deluso per quanto visto, ma alla fine le ha concesso una seconda possibilità.