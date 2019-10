Le trame de Il Segreto rivelano che di Antolina Ramos ritornerà Puente Viejo: qui la donna sarà protagonista di un atto piuttosto umano, che sorprenderà gli spettatori della soap opera ambienta interamente in Spagna. L'astuta bionda, infatti, offrirà ad Isaac Guerrero 1200 pesetas per consentire a Elsa Laguna di effettuare un'operazione importante.

Il Segreto: Elsa ha un problema al cuore

L'assenza di Antolina nel piccolo paese iberico non persisterà per molto tempo.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto, annunciano che l'astuta bionda ricomparirà a Puente Viejo per sconvolgere nuovamente la convivenza tra Isaac e Elsa. Questi ultimi nel frattempo avranno altre difficoltà da affrontare. Infatti, la Laguna verrà a sapere dal medico Zabaleta di avere una pericolosa malattia al cuore. In un primo momento la ragazza proverà a chiudere la storia d'amore con Guerrero per non farlo stare male se mai dovesse avvenire la sua morte.

Alla fine la figlia di Amancio sceglierà di confidargli tutta la verità, tant'è da metterlo al corrente sul suo reale stato di salute. Il Carpentiere, a quel punto, la porterà immediatamente dal dottore per informarsi se c'è un metodo per evitare la sua scomparsa.

Gli abitanti del paese si muovono per dare un aiuto alla Laguna e Isaac

Le anticipazioni de Il Segreto svelano che il medico Zabaleta comunicherà a Elsa e Isaac che servono 4000 pesetas per provare a guarire il suo stato di salute con un azzardato intervento chirurgico.

I due fidanzati rimarranno turbati da questa notizia, visto e considerato che non navigano nell'oro. Per questa ragione, i coniugi Castaneda faranno una raccolta di denaro per raggiungere la somma richiesta. Purtroppo, tutti gli abitanti di Puente Viejo messi insieme riusciranno a racimolare solamente 1000 pesetas, ciò forzerà i Matias e Marcela a ideare altre piani. Quest'ultima infatti sceglierà di usare la proiezione cinematografica di Nicolas, nel quale è presente Mariana, nella speranza di vendere moltissimi biglietti.

In più, la moglie del Castaneda si occuperà di vedere alimenti, bibite nel corso della riproduzione del film. Malgrado tutti gli sforzi, questo spettacolo serale farà guadagnare solo 1000 peseta. In sostanza la Laguna è Guerrero otterranno soltanto metà della cifra che gli serve per effettuare l'operazione al cuore.

Antolina offre un'elevata somma di denaro a Isaac

Nelle prossime puntate de Il Segreto gli spettatori dovranno tenere gli occhi ben puntati sulla vicenda.

Le trame rivelano che la Ramos potrebbe essere la salvezza della sua grande nemica in amore. Infatti, Antolina si recherà a casa di Isaac offrendogli 1200 pesetas. Guerrero, a questo punto, sarà titubante a fidarsi dell'improvvisa bontà dell'ex coniuge, in quanto se accettasse gli servirebbero solamente 800 pesetas per permettere alla Laguna di operarsi al cuore.