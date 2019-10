Ieri, martedì 1 ottobre, è stata effettuata una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne. Per questo pomeriggio, invece, è prevista quella del trono classico. Ad ogni modo, stando alle anticipazioni trapelate, pare che sia avvenuto un colpo di scena assolutamente inaspettato. Protagonisti indiscussi del talk show di Maria De Filippi sono sicuramente Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

I due si sono resi protagonisti di infiniti tira e molla, terminati nel corso della precedente stagione televisiva con un allontanamento definitivo.

Una volta riaccesi i riflettori però, i due non hanno potuto fare a meno di punzecchiarsi e lanciarsi costantemente frecciatine. Nel corso della registrazione di ieri però, pare sia giunta la resa dei conti. Riccardo ha scritto una lettera per Ida in cui le ha confessato il suo amore.

La dichiarazione inaspettata di Riccardo per Ida

La registrazione di ieri pomeriggio del trono over di Uomini e Donne è incominciata con Gemma Galgani al centro dello studio.

Ad ogni modo, ad animare particolarmente la situazione non è stata la storica dama. Dopo poco tempo, Maria De Filippi ha dato la parola a Riccardo. Quest'ultimo si è seduto al centro dello studio ed ha incominciato a leggere una lettera per Ida. In tale missiva, il cavaliere ha spiegato chiaramente tutti i suoi sentimenti per lei.

Guarnieri ha detto che la Platano rappresenta per lui l'unica donna che abbia mai amato così tanto.

Nonostante le incomprensioni e le liti di cui si sono resi protagonisti, non riesce a dimenticarla. L'uomo però, non ha esitato a palesare le sue paure in merito alla loro relazione, anche se non può neppure fare a meno di ammettere che i sentimenti non esistano.

La Platano scoppia in lacrime mentre Armando si infervora

Nell'apprendere tali parole, Ida Platano si è commossa ed ha incominciato a piangere.

Armando invece, si è mostrato particolarmente infastidito dalla cosa. Il cavaliere infatti, stava corteggiando la donna e tra i due era scattato anche un bacio. Per tale motivo, Incarnato si è infervorato ed ha accusato la Platano di averlo preso in giro e di essere caduta nuovamente nella trappola di Riccardo.

Prima che gli animi si surriscaldassero così tanto però, la padrona di casa ha chiesto a Ida e Riccardo se volessero ballare insieme.

I due hanno accettato di buon grado la proposta e si sono lasciati andare ad un romantico balletto. In seguito, Maria De Filippi ha fatto fare anche a loro il simpatico e ammiccante gioco della mela, che ha contribuito ad avvicinarli. A quanto pare, sembra proprio che la pace sia stata fatta. Altri dettagli emergeranno dopo la messa in onda della puntata.