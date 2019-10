Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, che vedremo in onda la prossima settimana dal 28 ottobre fino a venerdì 1° novembre su Rai 3. Tanti i colpi di scena che vedremo nel corso di questi nuovi episodi: occhi puntati soprattutto sul personaggio di Diego, il quale continuerà ad essere al centro dell'attenzione per la vicenda che riguarda l'incidente di Aldo, le cui condizioni di salute non sono migliorate e questa situazione finirà per rendere ancora più difficile la posizione di Diego.

Un posto al sole, gli spoiler della settimana 28 ottobre - 1 novembre

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di Un posto al sole fino all'1 novembre rivelano che Diego potrà contare sul sostegno di Niko e Susanna, i quali decideranno di difenderlo. Raffaele è molto preoccupato per quello che potrebbe accadere al ragazzo: in particolar modo, infatti, vedremo che il portiere di Palazzo Palladini teme che i riscontri fatti sull'auto del ragazzo possano rivelarsi decisivi.

Nel frattempo, però, le condizioni di salute di Aldo, da quando è stato vittima di questo incidente, non sono migliorate per niente. I medici, infatti, saranno impegnati nel tentare di risvegliare Aldo dal coma farmacologico in cui si trova da quel giorno.

Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Angela cercherà in tutti i modi di convincere Giulia e Franco a partecipare ad un corso di ballo.

Riuscirà a fare in modo che l'operazione vada in porto? Intanto vedremo che tra Vittorio ed Alex sembra esserci un timido ma sostanziale riavvicinamento. I due ragazzi, dopo essersi detti addio, torneranno di nuovo sui loro passi anche se in un primo momento faranno molta fatica a recuperare l'armonia.

Vittorio e Alex si rivedono ma c'è l'inganno di Mia

Le anticipazioni di Un posto al sole, inoltre, rivelano che in realtà dietro questo nuovo incontro tra Vittorio ed Alex si cela una 'beffa' dato che il ragazzo è completamente ignaro dell'inganno che è stato tramato alle sue spalle da parte di Mia.

In queste nuove puntate della soap opera di Rai 3 che andranno in onda fino all'1 novembre, inoltre, vedremo che ci sarà anche un riavvicinamento tra Filippo e Serena. L'uomo spera che il tempo abbia smussato le tensioni e le incomprensioni che si sono venute a creare tra di loro.

Per chi non potesse seguire l'appuntamento con Un posto al sole, tutti i giorni su Rai 3, potrà pur sempre rivedere i vari episodi in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per i cellulari.