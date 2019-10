Le vicende della serie televisiva spagnola Il Segreto continuano ad essere travolgenti. Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia nelle prossime settimane di programmazione, l’attentato avvenuto alla cerimonia nuziale di Fernando Mesia e Maria Elena Casado de Brey continuerà ad essere motivo di discussione. La terribile tragedia stravolgerà la vita anche a Maria Castaneda, che rimarrà immobilizzata su una sedia a rotelle per delle gravi lesioni fisiche riportate.

Sin da subito Francisca Montenegro sarà convinta che la drastica sorte della sua figlioccia sia stata segnata dal suo nemico Severo Santacruz. Quest’ultimo, dopo un’iniziale preoccupazione, tirerà un sospiro di sollievo, poiché la guardia civile non troverà nessuna prova per dimostrare il suo coinvolgimento con la recente catastrofe. Nonostante il padre del piccolo Carmelito neghi a Raimundo Ulloa la sua colpevolezza, la Montenegro sarà disposta a tutto per fargliela pagare. Le intenzioni della matrona non saranno buone, visto che per far soffrire Severo deciderà di attentare alla vita di Adela e Irene.

Tragedia alle nozze del Mesia, Severo preoccupato

Nei prossimi episodi italiani, i telespettatori assisteranno ad una vera e propria tragedia. La new entry Maria Elena Casado de Brey perderà la vita dopo aver sposato Fernando durante il taglio della torta nuziale, a causa di un attentato. Le conseguenze della deflagrazione saranno atroci, visto che Maria e Matias Castaneda verseranno in un pessimo stato.

Severo, non appena verrà messo al corrente della sciagura, inizierà a stare in ansia, poiché crederà di essere il colpevole di quanto accaduto. Prima del matrimonio del Mesia, infatti, il Santacruz aveva ordinato a degli artificieri di costruire una bomba per far saltare in aria il magazzino in cui Francisca conserva un enorme quantità di riso. Il marito di Irene era certo che la sua rivale avesse fatto alzare il prezzo del riso per mandare in malora la sua attività.

Il padre del piccolo Carmelito, quindi, comincerà a sentirsi il responsabile del bruttissimo avvenimento accaduto alla villa della Montenegro, con la certezza che si trattasse dell’ordigno esplosivo commissionato da lui. Il marito della Campuzano potrà contare, come sempre, sul suo migliore amico Carmelo ma presto apprenderà che è stata rinvenuta un’impronta digitale in grado di metterlo nei guai.

L’imprenditore, dopo aver promesso al Leal che non avrebbe mai messo in pericolo la vita di tante persone innocenti, sospetterà che nell’intricata faccenda ci sia lo zampino di Francisca. Successivamente le forze dell’ordine, dopo aver continuato a fare delle indagini, troveranno un’impronta digitale sugli esplosivi.

Francisca ordina a Mauricio di sabotare l’auto di Irene e Adela, il sospetto di Fernando

Per fortuna, Severo risulterà estraneo ai fatti, poiché la sopracitata impronta non sarà la sua.

Nonostante ciò la Montenegro, non credendo all’innocenza del suo nemico, inviterà Mauricio a tenerlo sotto controllo, precisandogli che presto pagherà il male causato alla sua figlioccia Maria. La darklady, ovviamente, si riferirà al fatto che la Castaneda sia rimasta invalida a seguito del matrimonio di Fernando. A questo punto ci sarà anche l’intromissione di Raimundo che, per impedire alla moglie di commettere l’ennesima malefatta, avrà un confronto faccia a faccia con Severo. Quest’ultimo, dopo aver fatto sapere all’ex locandiere di aver acquistato degli esplosivi per distruggere il deposito in cui Francisca conservava tutto il riso, preciserà che il suo intento non era quello di seminare panico e terrore alle nozze del Mesia. A questo punto, il padre di Emilia inizierà a credere alla versione del Santacruz, mentre la Montenegro, non fidandosi del suo rivale, organizzerà la sua vendetta. Nel capitolo numero 2.090 la Montenegro inviterà Adela e Irene alla sua villa, facendo sospettare il marito che le sue intenzioni non siano positive. La maestra e la giornalista, dopo aver fatto visita a Maria, diranno a Francisca di voler procurare una sedia a rotelle migliore per la sua figlioccia. Quest’ultima, dopo aver incoraggiato le due donne a fare il loro acquisto al più presto possibile, ordinerà a Mauricio di attuare il suo piano di vendetta contro Severo e Carmelo. Intanto Fernando inizierà a dubitare che la darklady, per farla pagare al Santacruz, abbia preso di mira Adela e Irene. A questo punto il Godoy si tirerà indietro facendo sapere alla sua padrona di non poter manipolare l’auto su cui viaggeranno la giornalista e l’insegnante per non mettere in pericolo anche il piccolo Carmelito.