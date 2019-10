Le ultime puntate di Una vita trasmesse in questi giorni in Spagna, annunciano che tra molti mesi, in Italia, ne vedremo di cotte e crude con i nostri personaggi di Acacias 38. Felipe si innamorerà nuovamente dopo la morte della sua amata moglie. A far battere il cuore dell'avvocato ci penserà una domestica brasiliana. In seguito, i due decideranno di convolare a nozze, ma sarà proprio durante la cerimonia nuziale che accadrà un episodio a dir poco sconcertante.

Un uomo misterioso interromperà la funzione e rivelerà un'amara verità che finirà per spezzare il cuore di Felipe. Intanto, Susana perderà la testa per un certo Armando.

Anticipazioni Una Vita, Felipe scopre che Marcia è già sposata

Ne vedremo delle belle, prossimamente, all'interno della soap opera Una vita. Felipe aprirà il suo cuore a Marcia, una domestica brasiliana, e sarà pronto a sposarsi ancora una volta.

L'avvocato chiederà a Casilda e Ramon di fargli da testimone, ma nel giorno delle nozze accadrà un fatto increscioso. Un uomo misterioso irromperà in chiesa interrompendo la cerimonia e rivelando un segreto sconcertante. Si tratta di Santiago, marito di Marcia! Nell'apprendere che la sua amata è già sposata, Felipe ci resterà profondamente deluso e la respingerà.

In seguito, la brasiliana avrà una crisi respiratoria e sarà trasportata prontamente in ospedale.

Una volta ripresasi, la donna racconterà che credeva che il suo sposo fosse deceduto e chiederà perdono all'avvocato. Quest'ultimo, con il cuore a pezzi, non vorrà sentire ragioni. A consolarlo ci penserà la nuova dark lady, Genoveva. Stando alle anticipazioni di Una Vita, vedremo l'avvocato avvicinarsi sempre di più a Genoveva. In realtà, a rovinare il matrimonio dell'Alvarez Hermoso si cela lo zampino di quest'ultima.

Susana innamorata, Lolita e Antonito discutono per il nome del bambino

Susana si invaghirà di un ex diplomatico di nome Armando. La sarta sarà molto gelosa quando vedrà l'uomo insieme a Felicia. Rosina, notando il comportamento strano della sua amica, cercherà di aiutarla e ben presto capirà che si è innamorata. Quando Armando sparirà per un certo lasso di tempo, donna Susana ne sarà tanto preoccupata.

In seguito l'ex diplomatico ricomparirà e la sarta si cimenterà nella preparazioni di piatti tipici della cucina giapponese.

A casa Palacios si respirerà un'aria molto tesa per via di Lolita. L'ex domestica sarà più decisa che mai nel voler chiamare suo figlio Abundio, un nome che Antonito non gradirà per niente. Riusciranno a venirsi incontro e a placare la discussione? Queste puntate le vedremo tra un anno in Italia per via della differenza temporale nella messa in onda tra la nostra nazione e la Spagna.