Molti colpi di scena attendono i fan de Il segreto nel corso delle prossime puntate e che andranno in onda come di consueto su Canale 5 a partire dalle 16:10 circa. Le anticipazioni riguardanti gli episodi del 7 e dell'8 ottobre rivelano che Isaac, dopo essere riuscito a trovare Alvaro, scoprirà attraverso quest'ultimo tutte le bugie di Antolina ed in particolare le menzogne sulla sua gravidanza. L'ancella, messa alle strette dal marito, continuerà a negare, mentre Prudencio, grazie all'attività di usuraio, farà la conoscenza di Lola. Saul e Julieta, grazie a Carmelo, tentano di lasciare Puente Viejo per cominciare una nuova vita insieme.

Il segreto, trama del 7 ottobre: Prudencio conosce Lola, Antolina nega ogni accusa

Molte le novità che caratterizzeranno le nuove puntate de Il Segreto e che vedranno la comparsa di alcuni nuovi personaggi, come la giovane e bella Lola, la quale si farà notare per l'incredibile somiglianza con la defunta Pepa. La ragazza otterrà un prestito da Prudencio, il quale dopo aver lasciato la Villa e donna Francisca, ha acquistato non solo la cantina di Fè, ma è diventato anche un usuraio.

Sarà per chiedere del denaro in prestito, che Lola farà la conoscenza del minore degli Ortega. Nel frattempo Isaac, dopo aver scoperto che Antolina lo ha ingannato, chiederà spiegazioni alla moglie, la quale respingerà ogni accusa. Carmelo, intanto, sarà preoccupato per la questione dei braccianti mentre, insieme a Severo, organizzerà la fuga di Saul e Julieta da Puente Viejo.

Anticipazioni dell'8 ottobre: Isaac cerca le prove sulle menzogne di Antolina

Le emozioni e i colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il segreto anche nell'appuntamento di martedì 8 ottobre, dove Isaac cercherà le prove su quanto dichiarato da Alvaro in merito alla gravidanza di Antolina.

Il Guerrero, infatti, trovando la conferma alle bugie architettate dalla moglie, avrebbe un valido motivo per chiedere l'annullamento del matrimonio. Un nuovo scenario sembrerà aprirsi per il giovane carpentiere che potrebbe quindi essere libero di amare la mai dimenticata Elsa.

Nei prossimi episodi, quindi, alcuni personaggi si accingeranno a lasciare Puente Viejo come Saul e Julieta, mentre altri faranno la loro comparsa, come la giovane Lola. In attesa di scoprire se Isaac riuscirà a portare alla luce le menzogne di Antolina, ricordiamo che la soap opera iberica va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 16:10 circa.

Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già andate in onda, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.