La registrazione di Uomini e donne del 31 ottobre è stata ricca di colpi di scena: oltre a conoscere il nuovo tronista Carlo Pietropoli, il pubblico in studio ha assistito ad una scelta a sorpresa. Le anticipazioni che riporta "Vicolo delle News" fanno sapere, infatti, che Alessandro Zarino ha chiesto a Veronica Burchielli di lasciare il programma insieme: lei, percependo poco spontanea la decisione del napoletano, ha risposto "no" ma è stata premiata da Maria De Filippi con la poltrona rossa.

Scelta non programmata a U&D: Alessandro stupisce

Giovedì 31 ottobre è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico, quella che il pubblico potrà vedere su Canale 5 tra un paio di settimane. Le prime anticipazioni che stanno trapelando dallo studio raccontano di vari colpi di scena che ci sono stati durante il pomeriggio.

"Vicolo delle News", in particolare, informa i fan di Uomini e Donne che uno dei tronisti ha fatto la sua scelta: senza aver annunciato nulla ad inizio registrazione, ad un certo punto Alessandro Zarino ha chiesto di poter prendere la sua decisione finale.

Prima di questo importante momento, Maria De Filippi ha mandato in onda l'esterna tra il napoletano e Veronica Burchielli: l'uscita tra i due in settimana non è andata bene perché lui ha espresso il desiderio di conoscere altre ragazze dopo il bacio passionale che si erano dati la volta precedente.

La corteggiatrice si è infuriata e, dopo aver litigato in studio con il tronista, è uscita fuori: Alessandro l'ha raggiunta dietro le quinte per un periodo abbastanza lungo, salvo poi rientrare agli Elios per fare una comunicazione che ha spiazzato tutti.

Veronica rifiuta Alessandro e diventa tronista

"Vicolo delle News" anticipa che, quando è rientrato in studio, Alessandro ha informato Maria De Filippi che intendeva fare la sua scelta da lì a breve. La conduttrice ha fatto portare al centro le sedie rosse che simboleggiano il momento della decisione finale di tutti i tronisti ed ha chiesto al napoletano quale fosse la corteggiatrice che voleva conoscere lontano dalle telecamere.

Zarino ha fatto un lungo discorso a Veronica per ripercorrere le varie tappe della loro tormentata conoscenza a U&D, e poi alla fine le ha comunica che è lei la sua scelta. Il lieto fine che tutti si aspettavano, però, non è arrivato: la Burchielli ha risposto "no" all'eventuale fidanzamento con Alessandro e l'ha fatto perché, a suo parere, il ragazzo ha preso una decisione affrettata e quasi obbligata dalla situazione che si era venuta a creare.

Il giovane è stato molto criticato per il comportamento che ha avuto in puntata e, quando ha lasciato lo studio, la presentatrice ha proposto a Veronica la poltrona rossa: visto quanto lei crede nel programma in modo onesto, Maria ha ritenuto giusto che lei fosse una nuova tronista.