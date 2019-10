La fortunata soap opera Il Paradiso delle signore, in programmazione sulla rete ammiraglia Rai ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, diventa sempre più entusiasmante. Nella puntata della fiction ambientata negli anni ’60 che andrà in onda il 5 novembre 2019, un nuovo personaggio femminile si troverà in una bruttissima situazione. Si tratta di Angela Barbieri (Alessia Debandi), che dopo aver accettato di eseguire un ordine rischioso per la contessa Adelaide di Sant’Erasmo in cambio di denaro, subirà un furto.

La giovane verrà derubata da un vecchio nemico del fratello Marcello (Pietro Masotti), che da quando è uscito dal carcere non ha fatto altro che causarle soltanto problemi.

Cesare smaschera Nicoletta, Agnese e Gabriella sempre più creative

Nel diciassettesimo episodio, che verrà trasmesso martedì 5 novembre 2019, a differenza di Luciano e Silvia, il dottor Cesare non avrà più pazienza con la moglie Nicoletta.

Saranno i dubbi del medico purtroppo a diventare delle certezze. Il genero del ragioniere Cattano una volta riuscito ad entrare in possesso di prove in grado di dimostrare che la donna che ha sposato si vede in gran segreto con Riccardo Guarnieri, non sarà più disposto a farsi prendere in giro. Intanto quest’ultimo si servirà della complicità del suo migliore amico Cosimo, che conoscendo di persona l’arcivescovo potrà sicuramente aiutarlo a far annullare il matrimonio di Cesare e Nicoletta.

Successivamente Agnese e Gabriella si daranno da fare, continuando a realizzare senza sosta dei nuovi modelli per il paradiso market e mettendo in mostra tutta la loro creatività.

L’obiettivo di Umberto e Adelaide, Angela subisce un furto

Marta incontrerà casualmente Elsa, la regista che suo marito Vittorio ha scelto per far girare il video promozionale del grande magazzino milanese. Angela, sia per impedire al fratello di riprendere la cattiva strada e per aver ricevuto un ultimatum per il pagamento dell’affitto, farà un gesto inaspettato.

La giovane, per non ritrovarsi senza un tetto su cui vivere, deciderà di aiutare Adelaide e Umberto in un’impresa difficile e molto pericolosa. La giovane cameriera del circolo avrà il compito di far allontanare Ludovica e Flavia dal loro contabile. L’obiettivo del Guarnieri e della contessa di Sant’Erasmo ovviamente sarà quello di poter mettere le mani nell’ingente eredità delle Brancia di Montalto.

La Barbieri a causa dei precedenti del fratello, correrà un grosso rischio. Angela verrà aggredita e derubata da uno scagnozzo del Mantovano: quest’ultimo per la precisione si vendicherà per il fatto che Marcello non abbia ancora saldato i debiti contratti con lui in passato.