Mancano un paio di mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma sono già tante le indiscrezioni che circolano sui personaggi famosi che potrebbero entrare nella Casa a gennaio prossimo. L'ultimo gossip che è trapelato in questo senso è quello che vorrebbe due ex corteggiatori di Uomini e donne in lizza per un solo posto nel cast del reality: si tratterebbe di Giordano Mazzocchi e Antonio Moriconi, 23enni insegnanti di sci, che con i loro modi garbati hanno conquistato il pubblico.

GF Vip 4: gli amici Giordano e Antonio in corsa per un solo posto

È stato il blog "Vicolo delle News" il primo a diffondere un'interessante indiscrezione sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Stando alle voci che circolano nell'ambiente dello spettacolo, due famosi ex corteggiatori di Uomini e Donne si starebbero contendendo un posto nel cast del format che nel 2020 sarà condotto da Alfonso Signorini.

Sono Giordano Mazzocchi e Antonio Moriconi i ragazzi che, secondo recenti rumors, avrebbero già sostenuto un brillante provino per la quarta edizione del programma dedicato ai personaggi famosi.

I due, sebbene siano amici e pratichino la stessa professione (insegnanti di sci, soprattutto per i bambini), pare che non avranno la possibilità di entrare insieme nella Casa più spiata d'Italia. In rete, infatti, si vocifera che soltanto uno dei 23enni varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà a gennaio prossimo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

I blog, dunque, anticipano che l'ex fidanzato di Nilufar Addati e lo spasimante che Teresa Langella ha rifiutato alla scelta, sarebbero in ballottaggio per accaparrarsi il ruolo di "belloccio" del GF Vip 4, un titolo che l'anno scorso è spettato a Francesco Monte.

I gossip su Giordano e Antonio, ufficialmente single

Sebbene la loro esperienza a Uomini e Donne si sia conclusa un bel po' di tempo fa, sia Mazzocchi che Moriconi sono finiti spesso al centro del gossip nell'ultimo periodo per le loro vicissitudini sentimentali.

Giordano dapprima ha fatto sognare migliaia di fan con la storia d'amore con Nilufar Addati e poi si è reso protagonista di alcun flirt mai confermati con bellissime ragazze già note al pubblico. Dopo essere stato beccato a Formentera con l'ex Miss Italia Rachele Risaliti, il romano è stato sorpreso prima in compagnia dell'influencer Barbara Fumagalli e poi con Alessia Prete, concorrente del Grande Fratello 15.

Antonio, invece, dopo il rifiuto di Teresa Langella, ha sempre smentito tutti i flirt che gli sono stati attribuiti: quest'estate, infatti, il giovane ha partecipato a Temptation Island Vip, ma non è riuscito a far breccia nel cuore di nessuna delle fidanzate del cast.

Ad oggi, dunque, entrambi i presunti candidati al reality Mediaset risultano ufficialmente single.