I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e oggi pomeriggio sono state registrate le nuove puntate del trono classico che avremo modo di vedere in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni sul programma rivelano che ci saranno delle novità importanti che riguardano il percorso di Giulio Raselli, il quale pare che cominci a fare sul serio. Il tronista, infatti, sarà alle prese con la bella Giovanna, la corteggiatrice che sembra aver fatto breccia nel suo cuore e che questa settimana è stata al centro delle polemiche, complici gli attacchi al vetriolo da parte di Tina Cipollari.

Uomini e donne, gli spoiler del trono classico: Giulio e Giovanna si baciano

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne di questo pomeriggio rivelano che Giovanna si troverà divisa tra i due tronisti in carica.

Alessandro, infatti, questa settimana avrebbe gradito poter uscire in esterna con Giovanna ma quest'ultima si è rifiutata di incontrarlo affermando che l'esterna fatta con Giulio l'aveva destabilizzata.

In trasmissione si scoprirà il motivo di tale situazione: tra Giulio e Giovanna c'è stato un bacio anche se la ragazza continuerà a dire di non avere una preferenza certa tra i due ragazzi e quindi li terrà ancora sulle spine.

Una situazione che tuttavia manderà in tilt Alessandro, il quale non gradisce per nulla il comportamento della ragazza e finirà per prendersela anche con le altre corteggiatrici.

Gli spoiler di Uomini e donne, infatti, rivelano che dopo il rifiuto di Giovanna, Alessandro si rifiuterà di vedere in esterna le altre ragazze tra cui Noemi, la quale però deciderà di abbandonare definitivamente la trasmissione e quindi di andare via, convinta che in realtà il tronista non ci tenga per davvero a lei.

Tina Cipollari si scaglia contro Giovanna: lite in studio a U&D

Ma al centro di queste nuove puntate del trono classico che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5 ci sarà soprattutto la fatidica scena del bacio tra Giulio e Giovanna, la quale scatenerà l'ira funesta di Tina Cipollari che vedremo scagliarsi duramente nei confronti della ragazza.

L'opinionista di Uomini e donne, infatti, non sarà per niente clemente nei confronti della ragazza e si scaglierà contro di lei, accusandola di essere una persona falsa e che avrebbe altre mire da questa esperienza televisiva nel programma della De Filippi.

Tra le due donne ci sarà una lite furibonda, durante la quale vedremo che la corteggiatrice proverà a spiegare in maniera alquanto confusa la sua presenza in televisione. Le accuse di Tina influenzeranno Giulio? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.