Gli spoiler della nota soap opera Un posto al sole riservano interessanti novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre, Diego andrà a sfogarsi con Raffaele che si troverà di passaggio a Napoli, dopo lo scontro avuto con Aldo Leone. Nel frattempo Alice cercherà di trascorrere un po' di tempo con suo padre, ma l'uomo sarà notevolmente distratto a causa di un'improvvisa notizia molto importante.

Successivamente Vittorio avrà alcune difficoltà a concentrarsi sul lavoro, poi dovrà affrontare Assunta, quest'ultima sarà parecchio invadente nei confronti dell'uomo. Frattanto Aldo si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.

Beatrice allontana Diego

Nelle nuove puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 14 al 18 ottobre, Beatrice cercherà di allontanare Diego, ma l'uomo sarà notevolmente possessivo nei suoi confronti.

Intanto Aldo darà una notizia molto importante alla Lucenti, poi la situazione prenderà inaspettatamente una direzione negativa. Successivamente Arianna e Andrea riusciranno ad ottenere il bene stare per l'adozione, ma non tutti saranno felici per loro.

Aldo in condizioni critiche

Aldo si ritroverà in ospedale, in condizioni decisamente critiche. Nel contempo Delia si recherà immediatamente presso la clinica dove riceverà l'aiuto di Eugenio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

In seguito Raffaele cercherà di mettersi in contatto con Diego, ma non ci riuscirà. Successivamente Alice sarà notevolmente confusa e non si sentirà parte della vita di suo padre, cosicché potrebbe essere Mia a pagarne le conseguenze. Nel frattempo Salvatore sarà assai felice per il pranzo insieme al dottor Sarti, ma inaspettatamente la situazione prenderà una strana direzione.

Raffaele si scontra con Diego

Beatrice avrà alcuni problemi in ospedale.

Più tardi Raffaele andrà a confrontarsi con Diego e vorrà dei chiarimenti. Intanto Andrea si renderà conto di aver sbagliato nei confronti di Alice, poiché ha escluso la donna dal suo percorso di adozione, pertanto cercherà una soluzione per rimediare. Cerruti avrà la possibilità di vivere una nuova storia d'amore, ma sarà troppo insicuro e non riuscirà a cogliere l'occasione. Successivamente Raffaele sarà parecchio turbato e preoccupato per suo figlio Diego, poiché il ragazzo avrà alcuni problemi e non riuscirà più a credere in sé stesso.

Frattanto Marina andrà a parlare con Andrea per invitarlo a rispettare gli impegni presi con Alice. Poi Anita cercherà di aiutare Vittorio, poiché l'uomo sarà notevolmente angosciato, inoltre il suo comportamento potrebbe influenzare negativamente la sua posizione in radio.