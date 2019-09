Ieri, mercoledì 25 settembre, è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. Stando a quanto rivelato dalle famose "talpine", pare siano accaduti dei colpi di scena inaspettati. La puntata è incominciata con Maria De Filippi che ha fatto un annuncio inaspettato. La conduttrice ha esortato tutti i presenti in studio a fare le congratulazioni a Raffaella Mennoia per il suo matrimonio.

La caporedattrice, però, in seguito ha smentito questa notizia, ma le sorprese non sono finite qui. Dopo poco tempo, infatti, la padrona di casa ha fatto entrare in studio i tronisti ed ha incominciato a fare un discorso su una di loro.

La protagonista è stata Sara Tozzi, la ragazza ha spiegato di sentire la necessità di abbandonare il programma.

Sara Tozzi lascia il programma perché ancora presa dal suo ex fidanzato

Le riprese di ieri relative al trono classico hanno regalato grosse soddisfazioni ai fan. L'avvenimento che, sicuramente, ha destato particolare scompiglio riguarda l'abbandono improvviso ed inaspettato di Sara Tozzi. Dopo pochissime settimane dall'inizio del programma, la tronista ha spiegato di non sentirsi a suo agio in tale contesto, dal momento che sente di provare ancora qualcosa per il suo ex fidanzato.

Facendo le esterne, infatti, si è resa conto di non riuscire a lasciarsi andare completamente con i suoi corteggiatori perché attanagliata da questo pensiero.

La notizia, ovviamente, ha generato parecchio fermento. Ricordiamo che la ragazza si era trovata molto in sintonia con il corteggiatorie Javier. Quest'ultimo, però, si è reso protagonista di una segnalazione alquanto compromettente, secondo la quale è emerso che si sente ancora con la sua ex fidanzata. Per tale ragione, dopo un bel po' di titubanze, è stato eliminato dalla tronista.

Maria De Filippi si prende gioco di Raffaella Mennoia e annuncia le sue nozze

A quanto pare, dunque, la produzione di Uomini e Donne dovrà presto correre ai ripari per sostituire la tronista Sara Tozzi. Questa, però, non è stata l'unica notizia che ha scosso il pubblico. A inizio puntata, infatti, come già anticipato, Maria De Filippi ha annunciato il matrimonio di Raffaella Mennoia. Quest'ultima, però, dopo un po' di ore, ha deciso di fare un chiarimento su Instagram.

La donna ha smentito la notizia ed ha detto che la conduttrice le ha voluto fare uno scherzo davanti a tutti. La sua vita sentimentale procede a gonfie vele, tuttavia, pare non sia ancora giunto il momento di compiere passi così importanti. Ad ogni modo, Raffaella ha concluso dicendo che, molto presto si "vendicherà" dello scherzetto fatto dalla padrona di casa.