Le anticipazioni di Uomini e Donne over dall'ultima registrazione rivelano un colpo di scena per una delle coppie più seguite dal pubblico di Maria De Filippi. Riccardo Guarnieri ha chiesto a Ida di ritornare insieme, dopo averle consegnato una lettera d'amore.

Anticipazioni Uomini e Donne: Riccardo dice a Ida di amarla ancora

La stagione di Uomini e donne, quest'anno sta riservando molte sorprese. Al trono over i protagonisti di questi giorni sono sicuramente Ida e Riccardo.

La coppia aveva già rotto i legami tempo fa, ma evidentemente tra i due la passione ha continuato a farsi sentire. Il tarantino ha iniziato delle conoscenze che non ha portato avanti e la Platano ha iniziato a sentire Armando, suscitando nel Guarnieri una gelosia irrefrenabile. Nonostante le reazioni dell'uomo, però, alle domande di Maria De Filippi non è mai arrivata una risposta affermativa sul voler ricominciare una storia con Ida.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione però, rivelano che un colpo di scena travolgerà la coppia tanto amata. Riccardo Guarnieri ha chiesto a Ida di poterle parlare, dopo aver saputo che la donna aveva iniziato a frequentare Armando. Il bel tarantino ha deciso di confessare i suoi sentimenti attraverso una lettera d'amore, dicendo che era ancora innamorato di Ida e chiedendole di ricominciare la loro relazione.

Spoier Trono over: Ida in lacrime per la lettera d'amore di Riccardo

La Platano, palesemente innamorata del suo ex da sempre, si è sciolta in lacrime ma non gli ha subito risposto di sì. La reazione di Ida è stata quella di razionalizzare per paura che l'uomo potesse farla soffrire ulteriormente come è già successo in passato. La donna gli ha risposto che ha bisogno di tempo per pensare a cosa fare della loro storia d'amore.

Maria De Filippi ha invitato i due a chiarirsi una volta per tutte e a fare un ballo insieme.

Fino a ieri Riccardo ha sempre sostenuto di aver chiuso per sempre la sua storia con Ida, ma con le reazioni ha sempre dimostrato il contrario. Tuttavia l'uomo non ha mai voluto ammettere i suoi sentimenti nei confronti della donna, affermando che per i due pensava un nuovo percorso con persone diverse. A smuovere il tarantino è stata la gelosia incontrollabile nei confronti della Platano, quando è venuto a conoscenza della sua frequentazione con Armando che li ha portati a scambiarsi un bacio.

Come andrà a finire? Ida e Riccardo torneranno finalmente insieme senza le incomprensioni che li hanno fatti lasciare? E Ida riuscirà a lasciarsi il passato alle spalle come le ha chiesto Riccardo? L'emozione della donna non lascerebbe dubbi: nonostante l'opposizione di Tina, probabilmente i due usciranno insieme dal programma.