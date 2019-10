Una vita, la soap opera spagnola di grande successo, tornerà su Canale 5 con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le trame relative alle puntate in onda dal 6 al 12 ottobre, rivelano che Samuel Alday si ritroverà senza un soldo e per risolvere la situazione, si vedrà costretto a rivolgersi ad un pericoloso usuraio. Intanto, Ursula verrà accolta da padre Telmo dopo essere stata allontanata in malo modo dalle vicine, mentre Lucia scoprirà di essere figlia dei Marchesi Valmez. Infine ad Acacias arriverà Maria, l'amante di Maximiliano.

Una vita, Samuel si rivolge ad un usuraio

Le trame Una vita dal 6 al 12 ottobre, rivelano che le vicine di Acacias cacceranno Ursula in malo modo nel momento in cui quest'ultima si avvicinerà a loro per chiedere l'elemosina. In seguito, la donna verrà accolta da padre Telmo. Intanto, Samuel si rivolgerà al pericoloso usuraio Jimeno Batan per chiedergli un prestito, mentre le banche minacceranno di pignorargli l'appartamento in cui vive ad Acacias 38.

Iñigo inizierà ad avere sospetti sul dottor Higinio, ma Leonor non le crederà. Poco dopo, le vicine verranno a sapere che Trini è incinta e saranno molto felici per lei, mentre don Ramon sarà oltremodo protettivo nei confronti della consorte. Nel frattempo, Samuel pur di ottenere il denaro di cui ha bisogno, accetterà le condizioni di Jimeno Batan. Padre Telmo, invece proporrà a Ursula di diventare la sua domestica: quest'ultima accetterà e riceverà affetto da parte di Lucia.

Celia, però sarà preoccupata per la parente e chiederà al sacerdote di dirle di essere prudente con la Dicenta. In seguito, la Alvarado verrà a conoscenza del fatto che presto, Joaquin, il suo padrino verrà ad Acacias.

Rosina vede Maria e scappa via

Higinio e Maria litigheranno in continuazione a causa della gestione del poco denaro che possiedono. Nel frattempo, Lucia cercherà di dare tutto il suo aiuto a Samuel, ma l'uomo continuerà a rifiutarlo.

Poco dopo, Joaquin, lo zio di Celia arriverà ad Acacias, ma non mostrerà nemmeno un po' d'affetto per Lucia. L'uomo, infatti dirà di essersi recato nel quartiere solo per occuparsi dell'affare che gli ha promesso Felipe. Nel frattempo, Higinio deciderà di dare una festa per presentarsi a tutti i vicini. Durante l'evento, Rosina vedrà per la prima volta Maria e scapperà via con una scusa. Nei giorni successivi si comporterà in maniera molto insolita suscitando la preoccupazione di Liberto e Susana.

Intanto, Servante vincerà il concorso per la pubblicità del tonico, mentre Lolita tornerà finalmente a casa. Lucia e Flora non essendo a conoscenza di tutte le malefatte di Ursula, non riusciranno a capire per quale motivo le signore di Acacias la odino tanto. In seguito, la Alvarado parlerà con padre Telmo e gli confesserà di nutrire sentimenti importanti nei confronti di Samuel.

Lucia vuole rinunciare all'assegno mensile

Celia e Felipe cercheranno in tutti i modi di scoprire da Joaquin qual era il suo rapporto con i Marchesi Valmez, ma non ci riusciranno, in quanto l'uomo ogni qualvolta si toccherà l'argomento, si metterà sulla difensiva.

Intanto, Lucia dirà a padre Telmo che ha intenzione di rinunciare al suo lascito mensile. Subito dopo, il sacerdote si recherà dal priore Espineira per comunicargli la novità e capirà che la chiesa è fin troppo interessata al denaro della Alvarado. Poco dopo, Fabiana si renderà conto che la pubblicità di cui è protagonista Servante è offensiva nei suoi confronti e così farà in modo che spariscano tutti i manifesti presenti in città. Poco dopo, don Ramon si vedrà costretto a prendere parte ad un rituale di Cabrahigo per poter evitare problemi nella gravidanza di Trini. Intanto, Espineira rivelerà a Telmo che i Valmez avevano promesso di donare alla Chiesa un'importante collezione di quadri. Liberto si recherà in ospedale per cercare Higinio, ma con sua grande sorpresa, scoprirà che nessuno conosce il dottore.

Lucia scopre di essere una Valmez, Maria era l'amante di Maximiliano

Felipe riuscirà a far parlare Joaquin del suo rapporto con i Valmez e scoprirà che è stato il loro legale per oltre vent'anni e che ha dovuto tacere per contratto. Intanto, Rosina si confiderà con Susana e le dirà di sapere chi è Maria, in quanto è stata l'amante di Maximiliano prima che si sposasse con lei. Intanto, Samuel con i soldi avuti da Batan produrrà dei gioielli da vendere alla Marchesa di Uturria. Quest'ultima, però, dopo averli visti si rifiuterà di acquistarli considerandoli solo paccottiglia. L’Alday andrà su tutte le furie e la caccerà via in malo modo. In seguito alla mancata vendita dei gioielli, Samuel sarà sempre più nei guai e Lucia non riuscendo a fare finta di nulla, deciderà di dargli parte del suo assegno mensile. Higinio spiegherà a Liberto il motivo per il quale nessuno lo conosce in ospedale, ma il Seler sarà sempre più sospettoso e ne parlerà con Iñigo. Nel frattempo, Joaquin non potendone più dell'insistenza degli Alvarez Hermoso, confesserà di essere stato costretto dai Valmez a prendersi cura di Lucia. Susana nel tentativo di aiutare Rosina a liberarsi di Maria, farà si che venga accusata di furto e pretenderà che Higinio la licenzi. Poco dopo, Joaquin dirà a Lucia che è figlia dei Valmez e non di una domestica come credeva. La ragazza sconvolta dalla rivelazione, si confiderà con Samuel. In seguito, Trini e Lolita si ammaleranno mentre Cesareo approfitterà della pubblicità di cui è protagonista Servante per prendersi gioco di lui. Samuel, dopo la rivelazione di Lucia, inizierà ad interessarsi alla sua eredità.