Nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto, che andranno in onda in Spagna da lunedì 14 ottobre a venerdì 18 ottobre su Antena 3 ci saranno numerose novità. In particolare, la marchesa Isabel De Los Visos ordinerà a Maqueda (uno dei suoi uomini più fidati) di uccidere Matias Castaneda. La madre di Adolfo e Tomas commissionerà questo omicidio per porre fine una volta per tutte alla rivolta dei minatori.

Ma non è tutto, perché la cugina del defunto Castro avrà in mente un piano ben articolato: sbarazzarsi del Castaneda appiccando un incendio alla locanda che gestisce sua moglie, Marcela Del Molino.

Alicia e Matias saranno sempre più in sintonia

Inoltre, la marchesa De Los Visos nasconderà a sua cugina la visita di suo marito Raimundo. La madre di Tomas riuscirà a distrarre la Montenegro, in quanto le mostrerà il piano per riacquistare le terre che lei vuole recuperare a tutti i costi.

Però poi successivamente, la Marchesa rivelerà le sue reali intenzioni ad Antolina. Nel frattempo, Don Ignacio deciderà di punire la figlia Rosa perché quest'ultimo non vuole assolutamente ascoltare suo padre e non vorrà rinunciare all'amore di Adolfo De Los Visos. Invece, Carolina sentirà sempre di più la mancanza del suo amato Pablo. Ma non è tutto, perché l'altra figlia di Don Ignacio racconterà a sua sorella che c'è stato qualcosa anche tra lei e Adolfo.

Intanto, Matias Castaneda si confiderà con Alicia e le racconterà che lui e sua moglie si sono allontanati nell'ultimo periodo. Proprio per questo motivo, crescerà sempre di più l'intesa e la sintonia tra il marito di Marcela e Alicia.

Maqueda confiderà ai figli della marchesa la sua preoccupazione per l'indifferenza di quest'ultima. Così, i fratelli De Los Visos andranno al padiglione per scoprire cosa nasconde la loro madre.

Quest'ultimi li interrogherà per la loro curiosità. Invece, Carolina sarà molto contenta alla notizia che presto il suo pacco verrà recapitato. Intanto, Rosa chiederà a sua sorella i dettagli dell'appuntamento con Adolfo. Per quanto riguarda la Del Molino vorrà più attenzioni dal marito, ma finiranno per litigare ancora una volta e quest'ultimo andrà a consolarsi da Alicia.

Isabel commissionerà l'omicidio del Castaneda

Invece, il capitano Huertas condividerà alcune notizie politiche con Filiberto e Urrutia e affermerà che presto ci saranno altre rivolte alla miniera.

Successivamente, Marta dirà a sua sorella di chiarirsi con il loro padre perché lei non sarà più disposta a fare da tramite con Adolfo. Infatti, anche Manuela dirà a Marta che dovrà smetterla di mediare con De Los Visos altrimenti presto ci sarà una tragedia in famiglia.

Matias e Tomas avranno una lite molto accesa, dove il Castaneda dirà al figlio della marchesa di essere uno sfruttatore, mentre Tomas dirà che l'uomo trascura molto la sua famiglia: fortunatamente arriverà la Del Molino a sedare la lite.

Successivamente, Tomas si sfogherà con suo fratello per la lite avvenuta poco prima.

Intanto, il marchese farà visita alla Montenegro che pretenderà di avere maggiori attenzioni, in quanto sentirà la mancanza di suo marito. Successivamente, Isabel commissionerà a Maqueda di uccidere Matias appiccando un incendio alla locanda della moglie. Però, Tomas ascolterà in silenzio senza farsi scoprire, il terribile piano della madre.