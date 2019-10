Le anticipazioni su Uomini e donne trono classico rivelano che nelle prossime puntate assisteremo all'addio di una delle troniste in carica. Trattasi di Sara Tozzi, la quale ha scelto di andare via dalla trasmissione di Maria De Filippi a distanza di poche settimane dall'inizio del suo percorso televisivo. Un addio che dovrebbe permettere ad un'altra persona di subentrare al suo posto e quindi di mettersi in gioco per ricoprire il ruolo di tronista di questa stagione.

Al momento sembrerebbe che tra le candidate in pole position ci sia la bellissima Klaudia Poznanska, volto già noto al pubblico che segue il dating show Mediaset.

Spoiler Uomini e donne: Sara lascia il trono perché pensa ancora al suo ex fidanzato

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che nel corso dell'ultima registrazione del programma la padrona di casa Maria De Filippi ha annunciato il ritiro dalle scene di Sara Tozzi.

La neo tronista ha scelto di gettare la spugna poche settimane dopo l'inizio della trasmissione e lo ha fatto sostenendo di aver capito che ad oggi non ha ancora dimenticato del tutto il suo ex fidanzato.

Sara, infatti, credeva di essere riuscita a mettere una pietra sopra a quella storia d'amore, ma evidentemente si sbagliava, dato che il sentimento è ancora forte, al punto da indurla ad abbandonare il trono di Uomini e donne.

Una decisione che ovviamente ha un po' spiazzato i corteggiatori che in queste settimane erano arrivati in trasmissione per conoscerla, ma dopo gli ultimi casi che ci sono stati a U&D forse è meglio che Sara sia stata sincera fin dal primo momento con la redazione del programma di Maria De Filippi e anche con tutti i ragazzi che desideravano conoscerla.

Klaudia, ex pretendente di Andrea, potrebbe essere la nuova tronista di Uomini e donne

Cosa succederà a questo punto?

I fan di Uomini e donne non escludono che già nella prossima registrazione del trono classico possa esserci una novità, riguardante proprio l'arrivo di una nuova tronista. In queste ore sul web e sui social circolano svariate indiscrezioni su quello che potrebbe accadere nei prossimi appuntamenti, compreso il nome di colei che potrebbe rimpiazzare la bella Sara Tozzi.

Secondo le indiscrezioni raccolte in queste ore dal sito web Il Vicolo delle News, nelle vesti di nuova tronista a Uomini e donne potrebbe arrivare Klaudia Poznanska, un volto che il pubblico di Uomini e donne conosce bene, in quanto ex pretendente di Andrea Zelletta.

Alla fine del suo percorso, però, Andrea preferì coronare il suo sogno d'amore con Natalia, ma per la bella Klaudia potrebbe essere giunto il momento del riscatto con l'ambito trono.