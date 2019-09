Le anticipazioni di Uomini e donne di questa settimana sono monopolizzate dalle vicissitudini amorose della dama più famosa del programma: Gemma Galgani.

Nelle puntate registrate il 24 settembre e in onda questa settimana, Gemma infatti ha pianto sul rifiuto del suo amato Jean Pierre, che ha dichiarato pubblicamente che con lei non è scattato l'amore.

Novità nel Trono Over: Gemma decide di corteggiare Gianfranco

Dopo il rifiuto di Pierre, Gemma però - come vedrete nelle prossime puntate del programma - non si perderà d'animo.

Le anticipazioni riportano infatti che la dama torinese ripiegherà su un suo corteggiatore deluso, Gianfranco.

L'uomo manifesterà in studio il suo disappunto per l'attaccamento che Gemma ha mostrato verso il cavaliere Jean Pierre, ma immediatamente lei cercherà di farsi notare da lui e di indurlo a corteggiarla nuovamente.

Non è la prima volta che Gemma Galgani reagisce in questo modo ad una delusione amorosa in studio; già in passato infatti aveva cambiato l'oggetto delle proprie attenzioni dopo essere stata rifiutata da un cavaliere.

Gemma infatti non riscuote la simpatia di molte dame e cavalieri in studio proprio perché già ai tempi delle sue storie d'amore più importanti, quelle con Giorgio e con Marco, aveva dimostrato poca coerenza, comportandosi spesso in modo ambiguo e contraddittorio.

Ida si è dimenticata di Riccardo?

Un'altra dama al centro delle polemiche è la bella Ida, che sembrerà aver archiviato definitivamente la sua tormentata storia d'amore con Riccardo.

Ida si è resa protagonista di molti ripensamenti su Riccardo nella scorsa edizione del programma, dichiarando di amarlo alla follia un giorno, per poi dire che era impossibile stare con lui l'indomani.

Ora Ida sembra però aver davvero voltato pagina, dato che in settimana farà un'esterna con Armando e si lascerà andare a manifestazioni confidenziali con lui, arrivando a baciarlo davanti alle telecamere.

Questa circostanza manderà su tutte le furie l'ex di Ida, Riccardo, che non nasconderà la propria frustrazione negli studi di Uomini e Donne dopo aver assistito in diretta alla scena del bacio tra i due.

La reazione di Riccardo al bacio di Ida

Riccardo, sempre stando alle anticipazioni di Uomini e Donne relative alla settimana corrente, dichiarerà di essere molto deluso dal comportamento della dama con cui ha avuto una relazione importantissima proprio perché Ida si è macchiata a suo avviso di una colpa gravissima: l'aver dato delle attenzioni proprio ad un cavaliere con cui lui ha avuto spesso da ridire in studio e con il quale egli non ha certo un rapporto di amicizia e di stima.

Ida comunque darà l'impressione di voler andare per la sua strada, incurante delle critiche di Riccardo. Ma sarà realmente così?