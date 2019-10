E' stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, che anche questa volta ha riservato un bel po' di sorprese. Occhi puntati soprattutto sul percorso di Alessandro, il quale continua ad essere alle prese con la bella Veronica che, dopo aver avuto un momento di tentennamento tra i due tronisti, ha scelto di schierarsi dalla parte di Alessandro. E questa settimana tra i due c'è stata un'esterna decisamente importante, durante la quale Alessandro si è lasciato andare molto al punto che avrebbe voluto rivederla ancora.

Spoiler Uomini e donne trono classico: Alessandro si lascia andare con Veronica

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne trono classico rivelano che Alessandro e Veronica sono stati protagonisti di un'esterna molto significativa, durante la quale la ragazza ha avuto modo di aprirsi e di raccontare un aspetto del suo passato che l'ha fatta soffrire molto.

Veronica ha scelto di parlare ad Alessandro del periodo in cui ha avuto un rapporto decisamente molto problematico con il cibo, durante il quale non si vedeva bella quasi mai. Il tronista ha ascoltato a fondo le parole della ragazza e dopo questa confessione tra i due c'è stato un bacio appassionante.

Gli spoiler su Uomini e donne trono classico rivelano che Alessandro, dopo aver trascorso questa esterna con Veronica, aveva chiesto alla redazione di poterla rivedere nuovamente e quindi di fare una seconda uscita con lei.

Peccato però, che le regole della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi non prevedano questa eccezione e così Alessandro ha chiesto alla redazione di U&D di farle recapitare, ogni giorno, una parola da parte sua che sarebbe poi andata a comporre una frase.

La frase completa è stata pronunciata poi dal tronista durante la registrazione del trono classico e diceva: 'Vorrei stare con te', accompagnata da un peluche che ha scelto di regalarle.

I sospetti e le accuse sul trono di Giulio Raselli

E poi ancora nel corso dell'ultima registrazione si è parlato anche delle segnalazioni arrivate in studio e che riguardavano l'altro tronista Giulio Raselli. Questa settimana per lui è arrivata una nuova corteggiatrice: si chiama Veronica e il pubblico di Canale 5 la conosce bene perché era la tentatrice che provò a mettere in crisi il rapporto tra Alex Belli e la sua fidanzata Delia a Temptation Island Vip.

Giovanna chiederà spiegazioni a Giulio e, in particolar, modo vorrà sapere come mai seguiva già da tempo questa ragazza sui social, ipotizzando addirittura che il tronista avesse trascorso parte delle sue vacanze estive a Formentera con Veronica. Lui, però, si difenderà e smentirà tutte le accuse.