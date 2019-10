Ieri, domenica 20 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova ed esplosiva puntata di Live-Non è la D'Urso. I primi ospiti della serata sono stati Pupo e le sue tre figlie. Contro di lui ci sono stati gli "sferati" Karina Cascella, Paolo Brosio, Milena Miconi, Meluzzi e Fiordaliso che hanno detto la loro sulla sua "particolare" situazione sentimentale. Stando al parere degli sferati, la vita condotta dall'artista, non sarebbe possibile senza un alto tenore di vita. Poi, Barbara D'Urso ha iniziato a fare qualche domanda un po' più privata al diretto interessato, ricevendo una risposta imbarazzante.

Barbara D'Urso reagisce a Pupo: 'Ma sei fissato'

Durante l'intervista di ieri a Live, Barbara D'Urso ha detto a Pupo: "Ho letto un'intervista in cui hai raccontato che sei malato di s...". La risposta dell'artista è stata piccata e ironica: "Io invece ho letto che tu non lo fai da anni". Una dichiarazione che ha un po' confuso la padrona di casa che ha ribattuto dicendo: "Tranquillizzati". Dopodiché il cantante che ha sciolto la tensione con una battuta più leggera: "Allora mi propongo io".

Ma la conduttrice partenopea ha risposto dicendo che è una donna di vecchio stampo e che rispetta gli uomini impegnati. Il momento di tensione si è attenuato rapidamente, ma non è affatto passato inosservato. Infine, Pupo ha confessato: "Comunque è vero, ho trascorso un periodo quasi compulsivo. È stato complicato, ma oggi sono molto più tranquillo".

Pupo confessa a Live: 'Sono un traditore seriale'

Quella di ieri di Live non è la D'Urso è stata una puntata all'insegna di argomenti insoliti ed è stato proprio Pupo a portarli in televisione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

Ospite assieme alle sue tre figlie, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo ha rivelato come è riuscito a trovare il giusto equilibrio nella relazione con la moglie, la sua compagna e un numero consistente di amanti: "Mi sono sposato quando avevo diciotto anni e mezzo e tutte le mie donne le ho avute dopo il matrimonio". Poi il cantante ha dichiarato rispondendo alla domanda di quante donne ha avuto nella sua vita: "Direi tante e troppe.

Sono un uomo che ha avuto successo con le donne. È vero non sono bello, ma sono molto generoso e le ho mantenute sempre". Dopodiché è intervenuta Karina Cascella che si è scagliata contro l'artista dicendo: "Ma dov'è il rispetto?". La risposta del cantante è stata piuttosto provocatoria e diretta: "Io sono un traditore seriale". Infine Pupo ha concluso il suo intervento spiegando che questo tipo di vita, di cui ne va fiero, si non può fare senza soldi e senza ricchezza e che non ha alcun senso di colpa verso le persone che non se lo possono permettere assolutamente.