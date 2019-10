Risale a poche ore fa lo sfogo che ha avuto Barbara D'Urso su Instagram in merito a una vicenda delicata della quale è protagonista. La presentatrice Mediaset, infatti, ha informato i suoi followers di aver finalmente scoperto chi si nasconde dietro ad un profilo fake che per mesi l'ha offesa. Stando a quello che ha scritto Alberto Dandolo su Dagospia qualche giorno fa, sarebbe proprio lui il giornalista che, attraverso un'altra persona, gestiva l'account che prendeva quotidianamente di mira "Carmelita".

La D'Urso fa chiarezza sulla denuncia fatta

Prima di andare in onda con la diretta odierna di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha deciso di usare i social network per raccontare quello che le è successo ultimamente. In alcuni video che ha caricato sul suo seguitissimo account Instagram, la conduttrice ha spiegato di aver finalmente scoperto chi si nascondeva dietro al profilo fake che per mesi l'ha insultata.

La presentatrice Mediaset, in particolare, ha fatto sapere che con l'aiuto della Polizia Postale è riuscita a risalire all'identità della persona che gestiva la pagina in questione e soprattutto a colui che sembrerebbe essere la mente di tutto questo.

"Questo profilo ogni giorno pubblicava post molto aggressivi, scatenando l'odio verso di me, i miei figli e la mia famiglia. Ho voluto capire chi ce l'avesse tanto con me e ho fatto una denuncia contro ignoti", ha dichiarato la napoletana alcune ore fa in rete.

"Ad essere collegato con il telefono del proprietario di questo account c'era un giornalista di cui non farò il nome", ha aggiunto Barbara nello sfogo che tutti i siti stanno riportando.

Dandolo su Dagospia: 'Indagato per stalking verso la D'Urso'

Sebbene Barbara non abbia volutamente svelato l'identità del giornalista che avrebbe spronato un suo collaboratore a creare il profilo fake che per tanto tempo l'ha insultata su Instagram, molti siti potrebbero averla scoperta ugualmente.

Facendo riferimento ad una notizia flash che è apparsa su Dagospia domenica scorsa, 13 ottobre, in tanti sospettano che il "rivale" della conduttrice Mediaset sia Alberto Dandolo.

La penna di Oggi e del blog di Roberto D'Agostino, infatti, pochi giorni fa scriveva: "Se da un lato sono indagato per stalking telematico ai danni della signora Maria Carmela D'Urso, dall'altra la stessa mi usa come fonte per una lunga fetta della sua trasmissione.

I miei articoli sono stati letti in diretta".

"Che anomalia, la vittima che usa lo stalker come fonte autorevole", ha concluso l'uomo, che faceva riferimento alla parte di "Live" in cui si è parlato del triangolo amoroso tra Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio.