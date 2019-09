Gli spoiler di Beautiful sulle puntate Usa in onda attualmente sulla Cbs, annunciano che la faida tra Brooke Logan e Thomas Forrester si accenderà ancora di più. In particolare, il padre di Douglas deciderà di vendicarsi dello schiaffo subito dalla matrigna, quando farà in modo che scopra che Ridge l'ha tradita con Shauna Fulton.

Beautiful: Brooke schiaffeggia il figliastro

La rivalità tra Brooke e Thomas sarà al centro degli appuntamenti trasmessi in questo momento negli Usa.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che la moglie di Ridge e il figliastro saranno protagonisti di uno scontro senza precedenti. Nel dettaglio, la Logan affronterà nuovamente il Forrester dopo essere uscito dal coma a causa del volo dalla scogliera. La donna, infatti, si convincerà che il padre di Douglas sia l'unico responsabile delle sofferenze passate da Hope. Inoltre, sarà sicura che non possa essere un buon padre per il figlio.

Dall'altro canto, il Forrester ricorderà alla Logan di avere ancora la custodia legale di Douglas, tanto da volerlo incontrare. Inoltre, il ragazzo le rinfaccerà fatti accaduti nel passato: proprio questa divergenza di opinione sarà l'oggetto di una terribile lite, dove Brooke arriverà addirittura a schiaffeggiare Thomas in pieno viso. Dopodiché la moglie di Ridge caccerà il figliastro da casa sua. Proprio quest'ultimo organizzerà un piano per allontanare la matrigna dalla vita dello stilista.

Thomas fa in modo che la Logan scopra il tradimento di Ridge

Nelle puntate americane di Beautiful trasmesse a fine settembre - inizio ottobre sulla Cbs, Thomas sarà ormai sul piede di guerra nei confronti di Brooke, rea di avergli dato un sonoro ceffone. Infatti, farà di tutto pur di allontanarla dalla loro famiglia. Per fare ciò, consiglierà a Danny, il cameriere del Bikini Bar di raccontare alla Logan cos'è realmente successo tra Shauna e Ridge.

La Fulton, infatti, approfitterà di un momento di debolezza del Forrester per portarlo in una stanza sopra il bar. Il mattino dopo, gli farà intendere che tra di loro è successo qualcosa. Il figlio di Eric, a questo punto, accuserà dei sensi colpa nei confronti della consorte, con la quale i rapporti si erano un po’ distesi dopo quello che era accaduto con il figlio.

La sorella di Katie affronta il Forrester

Dagli spoiler si apprende che Thomas riuscirà nel suo intento, tanto che la sorella di Katie sconvolta pretenderà di avere un confronto a muso duro con il Forrester.

Quest'ultimo, colto di sorpresa, tenterà di giustificarsi rivelando alla Logan di non avere nessun ricordo di quella notte. Nel frattempo il padre di Douglas si recherà dalla Fulton per stringere un'alleanza contro la sua matrigna. Cosa succederà? In attesa di saperlo, si ricorda che questa nuova story-line sarà in onda su Canale 5 tra 7 mesi.