Molto presto due storici personaggi dello sceneggiato Il Segreto, movimenteranno le trame delle prossime puntate con i loro conflitti. Si tratta di Severo Santacruz (Chico Garcia) e Francisca Montenegro (Maria Bouzas), che torneranno ad odiarsi. Il latifondista dopo aver ritrovato finalmente la felicità al fianco della giornalista Irene Campuzano, sarà preso nuovamente di mira dalla darklady più potente di Puente Viejo.

La moglie di Raimundo Ulloa farà fallire la nuova impresa del suo acerrimo nemico. Il latifondista essendo a conoscenza di cosa è capace la madrina di Maria Castaneda, con molto coraggio la affronterà e la accuserà di essere la responsabile del crollo dei prezzi del riso, e di conseguenza della sua rovina. Sempre più certo che sia stata Francisca a mettergli il bastone tra le ruote, il padre del piccolo Carmelito sarà intenzionato a commettere una brutale atrocità.

L’imprenditore nel capitolo numero 2.072, ordinerà agli ex scagnozzi di Eustaquio Molero di far saltare in aria il silo della Montenegro con una bomba realizzata con le loro stesse mani.

Prudencio concede un prestito al marito di Irene, il sospetto del Santacruz

Francisca Montenegro diventerà sempre più cattiva, nei nuovi episodi italiani. Gli spoiler rivelano che la darklady pur avendo dando il consenso a Prudencio di lasciare la sua villa, continuerà a servirsi di lui.

Non appena verrà a sapere tramite il suo ex pupillo che Severo gli ha chiesto un prestito per risollevare la sua azienda, la moglie di Raimundo acquisterà tantissimo riso per venderlo ad un prezzo minore rispetto a quello del suo acerrimo nemico. Il piano della consorte dell’Ulloa ovviamente sarà quello di far precipitare il padre del piccolo Carmelito sul lastrico, poiché sarà consapevole che grazie al suo piano non riuscirà a saldare il debito contratto con il minore degli Ortega.

Quando farà i conti con l’inconveniente, il marito di Irene inizierà a sospettare che Francisca potrebbe essere coinvolta con l’intricata faccenda. Purtroppo la Campuzano, Adela, e Carmelo, non daranno credito alla versione di Severo, al tal punto da dirgli di essere completamente fuori strada.

Raimundo dubita della moglie, Severo pronto a vendicarsi di Francisca

A questo punto il Santacruz pur non avendo delle prove concrete per accusare la Montenegro, si presenterà nella proprietà della stessa e le rivolgerà tutto il suo odio.

Il padre del piccolo Carmelito finirà per discutere anche con Raimundo, che anche se comincerà a dubitare di Francisca non le chiederà per niente delle spiegazioni. Stufo di non essere creduto nemmeno dai suoi amici, il consorte della giornalista si metterà in contatto con gli uomini che lavoravano al servizio del defunto Eustaquio Molero, e gli farà avere il materiale utile per la costruzione di una bomba.

Ebbene sì, l’obiettivo del latifondista sarà quello di farla pagare alla Montenegro con lo scoppio di un ordigno esplosivo. Successivamente tramite una conversazione telefonica, Saul dirà al fratello Prudencio di pretendere di ricevere i soldi che ha dato a Severo tra un anno, per consentirgli di superare i suoi problemi economici. Il minore degli Ortega non potrà ascoltare il consiglio del marito di Julieta, a causa di Francisca che continuerà ad avere pieno controllo su di lui.