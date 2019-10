Le anticipazioni americane di Beautiful raccontano che Liam Spencer avrà un confronto con la ex moglie Steffy Forrester dopo che Thomas Forrester lo avrà narcotizzato. L'obiettivo del giovane è quello di tenere distante Hope dal suo rivale in amore. Quale strategia migliore se non spingerlo nelle braccia della madre di Kelly? Quando Hope verrà a sapere tutto, troverà un perfido e manipolatore Thomas ben pronto a consolarla.

Liam e Steffy passano la notte insieme

Tra qualche tempo, nelle puntate di Beautiful italiane in onda su Canale 5, vedremo il ritorno di Thomas. Il figlio di Ridge rientrerà a Los Angeles in compagnia di Douglas, il figlio di Caroline. Thomas racconterà di essere distrutto dopo la morte di Caroline e di aver bisogno del conforto della sua famiglia. Hope, devastata per la morte di Beth, non faticherà a legarsi a Douglas.

Thomas, con il passare del tempo, maturerà un interesse nei confronti della giovane stilista. Interesse che si tramuterà però in ossessione.

Le anticipazioni americane di Beautiful raccontano che Thomas scoprirà la verità sulla morte di Beth. Terrorizzato dal fatto che Liam ed Hope possano riabbracciare la loro piccola, terrà nascosta ad entrambi la realtà dei fatti. Nello stesso tempo, cercherà di trovare un modo per mettere fuori gioco lo Spencer.

A tal proposito, si rivolgerà all'amico di vecchia data Vincent, acquistando delle sostanze narcotiche. Abilmente, Thomas farà assumere ad un inconsapevole Liam le pasticche. Lo Spencer, alterato, finirà così per passare la notte con la sua ex moglie Steffy.

Thomas inganna Hope

Thomas non perderà tempo per raccontare ad Hope della notte di Liam e Steffy. Incredula, la giovane scoppierà in lacrime. Ed ecco che troverà una spalla sulla quale piangere, quella di Thomas.

Il giovane Forrester riuscirà così a portare a termine il suo folle piano. Le anticipazioni di Beautiful assicurano che sarà solo il primo passo verso la follia senza ritorno di Thomas.

Il figlio di Ridge sarà disposto a tutto pur di tenere nascosto ad Hope il fatto che Phoebe, la neonata adottata da Steffy, sia Beth. Certo che ormai sia nelle sue mani, le chiederà di sposarlo. La Logan in un primo momento rifiuterà, ma la preghiera sconsolata del piccolo Douglas, manipolato a dovere dal padre, la farà sciogliere.

Hope sarà tuttavia molto chiara con Thomas: lo sposerà a patto che tra loro non ci siano contatti. Thomas, pur di non perderla, accetterà a malincuore. I continui rifiuti di Hope, come svelano le anticipazioni americane di Beautiful, porteranno il Forrester a sviluppare un odio represso nei suoi confronti, tanto da progettare nei minimi particolari un piano volto a costringerla ad essere sua.