Nuovo spazio dedicato alle notizie su L'Isola di Pietro, la Serie TV in prima assoluta su Canale 5 con protagonista l'amatissimo Gianni Morandi nelle vesti del dottor Pietro Sereni. Una terza stagione che sta collezionando ascolti da capogiro, nonostante si sia levata una nuvola di critiche per la decisione degli autori di 'sacrificare' Alessandro Ferras, interpretato da Michele Rosiello. I telespettatori hanno scoperto che il vice-questore è stato ucciso dalla fidanzata di un pericoloso latitante, lasciando sola Elena a pensare al bambino che portava in grembo.

Gli spoiler della terza puntata, in onda venerdì 1° novembre alle ore 21.20 su Canale 5, rivelano che tutta l'attenzione sarà focalizzata sulle indagini per affidare alla giustizia il colpevole della morte di Chiara (Anna Godina), con protagonisti Valerio Ruggeri e Elena Sereni, i quali scopriranno di provare dei sentimenti l'uno per l'altra. Caterina Rovandi, invece, prenderà le distanze da Diego Marra (Erasmo Genzini), tanto da avvicinarsi a Leonardo.

L'Isola di Pietro, puntata 1° novembre: Caterina vicina a Leonardo

La serie tv con Gianni Morandi continua il successo sulle reti Mediaset. Le anticipazioni dell'Isola di Pietro, riguardanti la terza puntata in onda il 1° novembre dopo il tg satirico "Striscia La Notizia" annunciano tanti colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, Caterina (Alma Noce) non vorrà prendere le distanze dal maestro di wind surf, Leonardo, tanto da non ascoltare i consigli di Diego.

Infatti ogni suo tentativo di riportare la fidanzata a sé, risulteranno vani. Inoltre tutti gli occhi saranno puntati sul dottor Sereni (Gianni Morandi). Proprio quest'ultimo, compierà delle indagini personali su Ilaria, apparsa in questi ultimi tempi più schiva del passato. Per questo motivo, il medico sospetterà che la ragazza nasconda qualcosa alla sua famiglia.

Attrazione reciproca tra Elena e Valerio

Inoltre l'amore busserà nuovamente alle porte di Elena (Chiara Baschetti), rimasta vedova di Alessandro.

Nel corso della terza puntata, il destino deciderà di dare una seconda opportunità alla graziosa figlia del dottor Sereni. La donna, infatti, si avvicinerà sempre di più al nuovo vicequestore Valerio (Francesco Arca), il quale dimostrerà di avere un segreto alle spalle. A tal proposito, i due scopriranno di provare dei reciproci sentimenti, tanto da scoccare la scintilla. Infine il Ruggeri e la Sereni faranno delle indagini a tappeto sul figlio di Teresa Orrù, Stefano, uno dei sospettati della morte di Chiara.

Come avanzerà la storia? In attesa di saperlo, si ricorda che gli appuntamenti della terza stagione potranno essere visti su Mediaset Play, il servizio streaming gratuito e completamente legale di Mediaset.