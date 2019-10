Gli spoiler di Beautiful sulle puntate in onda negli Usa a metà ottobre annunciano problemi in vista per Hope Logan e Liam Spencer. In particolare la figlia di Brooke andrà letteralmente in escandescenza quando troverà un sms di Steffy Forrester sul telefonino del compagno. Una gesto che sarà il preludio di una nuova crisi per la coppia.

Beautiful: problemi in vista per Hope e Liam

Le vicende ambientate sulle colline di Beverly stanno tenendo alta l'attenzione dei fans americani e non solo per il triangolo amoroso formato da Ridge, Brooke e Shauna Fulton.

In particolare una nuova story-line inizierà nei prossimi giorni negli Usa. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che la felicità per Hope e Liam potrebbe avere le ore contate. La gelosia, infatti, potrebbe provocare molti problemi alla coppia già reduce dai problemi provocati da Thomas Forrester.

Come ricorderete il figlio di Bill e la Logan torneranno ad essere una famiglia felice dopo il ricongiungimento con la figlia Beth dopo otto mesi di lontananza.

I coniugi Spencer, insieme alla neonata, prenderanno alloggio nella dependance della nonna dove tenteranno di gettarsi alle spalle tutti i problemi. Inoltre decideranno di togliere Douglas al padre in quanto lo reputano non adatto a ricoprire quel ruolo. Una missione che potrebbe risultare più ardua del previsto. Ma ecco che i portali americano annunciano che negli episodi in onda a metà ottobre ci sarà l'arrivo di alcuni nubi su Hope e Liam. Proprio questi ultimi si troveranno a fronteggiare l'arrivo di una presenza legata alla vita sentimentale dello Spencer.

La Logan gelosa del riavvicinamento tra Steffy e lo Spencer

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope scoprirà un sms scritto da Steffy sul telefonino di Liam. Un episodio che susciterà la gelosia della Logan in quanto preoccupata che tra il compagno e la Forrester ci sia ancora del tenero. Tutto questo potrebbe provocare una crisi tra i genitori di Beth dopo che avevano faticato a riacquistare un po' di serenità.

A tal proposito sono intervenuti gli attori Annika Noelle e Scott Clifton che hanno fatto delle dichiarazioni sul futuro dei loro personaggi. In particolare Scott ha rivelato che non gli dispiacerebbe se la coppia entrasse in crisi mentre Annika è del parere opposto. L'attrice, infatti, ha dichiarato che le piacerebbe che i "Lope" affrontassero le sfide che la vita li pone ogni giorno davanti.

Nel frattempo i siti americani segnalano che il ritorno di Thomas nell'azienda di famiglia, grazie all'intromissione di Ridge, riaccenderà lo scontro tra le due rivali.

In attesa di scoprire quale sarà il contenuto del sms incriminato, si ricorda che questi appuntamenti saranno visibili su Canale 5 solo tra un anno.