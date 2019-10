Belen Rodriguez in questi giorni si sta godendo una vacanza all'insegna del relax in compagnia del marito Stefano De Martino. I due sono soliti postare delle foto insieme e da separati, mentre ricaricano le pile prima di riprendere con gli impegni di lavoro. In uno degli ultimi scatti, la più grande di casa Rodriguez è stata ripresa da un hater.

Stefano e Belen hanno deciso di volare in un resort extra-lusso alle Maldive per una sorta di luna di miele.

Per l'occasione i due coniugi hanno preferito partire da soli, senza il figlio Santiago, che è stato affidato ai nonni. Tra i vari scatti postati dalla showgirl argentina, uno in particolare ha catturato l'attenzione dei follower. La più grande di casa Rodriguez ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto mentre si trovava stesa sulla spiaggia con in mostra un lato B da urlo. In meno di 24 ore lo scatto ha raggiunto oltre 260 mila like e tantissimi commenti positivi.

Come spesso accade però, c'è anche chi spesso ha sempre da ridire.

In particolare un utente ha criticato la conduttrice, invitandola ad andare a lavorare. Di fronte ad un'affermazione del genere, la diretta interessata anziché restare in silenzio, ha preferito fornire la sua versione dei fatti.

Belen Rodriguez in modo molto garbato e pacato ha detto: "Lavoro da quando ho 16 anni patatino mio bello".

La risposta della showgirl non è passata affatto inosservata agli occhi dei tanti fan, che si sono divertiti. Chissà quando l'hater leggerà la risposta come la prenderà.

Ricordiamo, che la Rodriguez realmente lavora da quando era giovanissima. In adolescenza già era la testimonial di un noto marchio di biancheria intima. Dunque, la critica quando è costruttiva va bene ma in questo caso è sembrata davvero fuori luogo.

'De Martinez', spunta l'anello: possibile matrimonio-bis

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno gettato definitvamente alle spalle il momento di crisi. I due da quando hanno ritrovato l'intesa sono diventati insepabili. La stessa conduttrice Mediaset giorni fa in una dedica ha dichiarato di essere felice, perché le cose vanno come devono andare.

In una delle tante foto postate dalla showgirl dalle Maldive, Belen ha mostrato al dito un anello oltre alla fede nuziale.

Impossibile non pensare alle continue voci in merito ad un matrimonio-bis della coppia. D'altronde la Rodriguez intervenuta di recente ai microfoni di Mattino 5, aveva ammesso: "Se ci sarà una proposta, sposerò di nuovo Stefano".

Chissà che la fatidica proposta non sia arrivata proprio sotto una delle palme del meraviglioso Baglioni Resort. A questo punto chissà che la coppia non abbia deciso di rinnovare realmente le promesse, a distanza di 6 anni dal primo matrimonio.