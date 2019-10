Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più felici che mai. I due in questi giorni sono volati alle Maldive, per regalarsi un breve periodo di vacanze.

La coppia da quando si è ritrovata ha come parola d’ordine il termine ‘inseparabile’. Anche se per qualche anno la Rodriguez è stata insieme ad Andrea Iannone, mentre Stefano si è visto accostare vari flirt, i due hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra.

A fare da collante, ci ha pensato anche il figlio nato dal matrimonio dei ‘De-Martinez’.

In questi giorni Belen e Stefano, sono andati lontano dall’Italia per godersi un po’ di relax. Dopo un’estate trascorsa insieme a Santiago, questa volta la coppia ha deciso di dedicarsi una sorta di luna di miele. A testimoniare la splendida vacanza dei due ci hanno pensato i diretti interessati.

La più grande di casa Rodriguez tramite il suo profilo Instagram ha condiviso con i suoi fan, alcuni scatti dal lussuoso resort. Lei è apparsa più rilassata che mai, in una forma smagliante. Lui invece, anche nei momenti di svago cerca di mantenere il suo fisico scolpito.

Nuova dedica di Belen al marito

Belen Rodriguez, nelle scorse ore, per testimoniare il suo benessere al fianco del suo uomo, ha pubblicato una nuova dedica sui social: “Sono felice e sono qui perché le cose vanno come devono andare”. D’altro canto De Martino, in una recente intervista, ha ammesso di voler stare al fianco della sua amata fino alla fine dei suoi giorni.

Il conduttore di Tutto è possibile ha poi raccontato che oggi lui e Belen sono molto più maturi rispetto al passato: “Non abbiamo più voglia di litigare.

Poi ha aggiunto che per entrambi la cosa più importante è la famiglia. Infine, nel salotto di Mara Venier, il giovane ha ammesso che quello che c’era da sbagliare da parte di entrambi è stato fatto. Dunque, ora i due cercano solamente di fare le cose al meglio.

Parole che che hanno fatto piacere ed emozionato i tantissimi fan della coppia che da sempre speravano in un ritorno di fiamma tra i due. A questo punto non possiamo che auguraci che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino duri davvero per sempre.

Belen interviene a Mattino5 e fa chiarezza sulle nozze-bis

Di recente la showgirl argentina è intervenuta in collegamento telefonico a Mattino5. Incalzata dalla padrona di casa, in merito ad alcune foto che mostravano una chiesa, Belen ha fatto chiarezza su un eventuale matrimonio-bis con il suo Stefano De Martino. In un primo momento la più grande di casa Rodriguez ha negato, affermando che non è in preventivo.

In un secondo momento per ha ritrattato, lasciando ben sperare: “Se mai Stefano me lo chiederà, ci sarà un matrimonio”. A questo punto la palla passa in mano all’ex allievo di Amici.