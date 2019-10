In questi giorni sono circolati diversi stralci dell'intervista che la cantante Emma Marrone ha rilasciato al settimanale Vanity Fair. La pugliese ha dichiarato al giornalista di aver sofferto tantissimo in questo periodo. Poi, l'artista ha anche spiegato il modo in cui è riuscita a superare questo momento buio della sua vita. Il tutto senza entrare nel dettaglio e senza descrivere il problema che ha avuto.

Poi, la vincitrice dell'edizione 2010 di Amici di Maria De Filippi ha detto di essersi fatta forza da sola, anche per mostrare alle persone a lei più care che ce l'avrebbe fatta. Però Emma durante l'intervista non entra mai nel dettaglio della sua malattia. Evidentemente, la ragazza fa ancora tanta fatica a ripercorrere quegli avvenimenti.

La cantante salentina: 'Sono una che vede sempre il bicchiere mezzo pieno'

Come abbiamo già detto, sul profilo ufficiale Instagram della rivista settimanale sono presenti alcuni video dell'intervista ad Emma Marrone.

In un particolare momento, il giornalista ha chiesto all'artista come avrebbe reagito se avesse scoperto che una sua figlia ipotetica fosse affetta da questo problema. La ragazza ha risposto che al momento non può dare una risposta a questa domanda, in quanto non ha figli e quindi non sa ancora cosa significhi essere una madre. Però, la Brown ha raccontato il modo in cui sua madre ha vissuto questo periodo.

In particolare, la cantante nata a Firenze ha detto che la madre è stata molto male, quindi lei dopo l'operazione si è subito alzata dal letto e ha fatto vedere ai suoi familiari che c'era e stava già bene. Poi, la Brown ha anche aggiunto: 'Sono una persona molto combattiva e ho sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno. Anche nei momenti peggiori. Se è successo a me come succede a tanta gente, è perché così doveva andare e poi dopo c'è sempre un risvolto positivo'.

Emma: 'Non sono una che professa finte libertà. Più che dirlo a parole, lo dimostro con i fatti'

Infine, Emma Marrone alla domanda del giornalista di non avere paura di esporsi e dire la sua sulle questioni politiche e sulle vicende femminili ha così risposto :'Non è vero che non paura. Io ho molta paura, perché ti serve a non fare passi falsi e a non essere azzardato. Non sono una che professa finte libertà perché sono libera veramente.

Più che dirlo a parole, lo dimostro con i fatti'.

Poi la salentina ha aggiunto: 'Non perché questo mi fa sentire migliore degli altri, io sono sempre stata così libera. Se non dico quello che penso vado a dormire con il mal di pancia la sera. Preferisco buttare sempre fuori perché altrimenti ci si ammala a tenere tutto dentro. Poi, perché si vive una volta sola e voglio sempre dire quello che penso perché magari un domani sarà di buon esempio per qualcun altro'.