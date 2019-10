Sabato 26 ottobre si è tenuta un'altra avvincente registrazione di Uomini e donne incentrata sul chiacchieratissimo trono over. Oltre agli aggiornamenti su Ida e Riccardo, i quali sono tornati a frequentarsi nonostante alcune lamentele da parte della parrucchiera, Gemma ha ricevuto l'ennesima delusione. Nel dettaglio, la Galgani è stata definitivamente 'scaricata' da Jean Pierre. A riportare queste informazioni in anteprima è stato il sito web 'Il vicolo delle news'.

Ebbene, attraverso tale portale si apprende che dopo l'amarezza del due di picche, la dama ha prontamente 'archiviato' il cavaliere con una nuova conoscenza di gran lunga più giovane di lei. Lui si chiama Juan Luis ed è originario del Venezuela.

Anticipazioni trono over Uomini e Donne: arriva Juan Luis e Gemma Galgani volta pagina

Non c'è pace per Gemma Galgani la quale, nelle precedenti settimane, aveva legato tantissimo con l'affascinante Jean Pierre.

Purtroppo, anche con quest'ultimo le cose non sono andate a finire come sperato dalla dama. Nella registrazione del trono over di U&D del 26 ottobre, la torinese ha restituito al cavaliere l'orsacchiotto che lui le aveva regalato.

In seguito, Maria De Filippi ha avuto modo di annunciare l'arrivo di un nuovo spasimante per la dama più discussa del programma. Si tratta del venezuelano Juan Luis. Se Gemma ha 69 anni (è nata a gennaio 1950) il nuovo arrivato ne ha 57, va da se che tra i due intercorrono circa 12 anni di differenza.

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni de 'Il vicolo delle news', Juan Luis ha riempito di lusinghe la Galgani e ha affermato di essere emozionato di conoscerla. Dopo averle porto una serie di complimenti, Gemma ha ammesso di essere rimasta colpita dal venezuelano dicendosi attratta ed interessata. Tina Cipollari, senza perdere tempo, ha subito proposto la sfida dell'uva al fine di far entrare i due in intimità.

Ida Platano si lamenta di Riccardo Guarnieri: Pamela assente nell'ultima registrazione di U&D

Nella medesima registrazione di Uomini e donne di sabato scorso, non è passata inosservata la lamentela di Ida Platano. Dopo aver deciso di riprovarci con Riccardo Guarnieri, la coppia è tornata in studio dalla De Filippi per aggiornarla sulla loro situazione. La parrucchiera di origini siciliane si è lamentata per via del poco trasporto fisico del compagno.

Nel dettaglio, Ida ha rivelato che Riccardo si addormenta a letto.

Oltre a questo siparietto, al trono over ha destato curiosità l'assenza di Pamela. La redazione di U&D non ha rilasciato spiegazioni su tale circostanza. Eppure in quest'ultimi giorni ha tenuto banco la vicenda della Barretta la quale ha recentemente fatto una segnalazione su Enzo Capo. L'uomo sarebbe stato pizzicato a Budapest con una donna misteriosa.