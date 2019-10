Nella nuova puntata di Uomini e donne, Maria De Filippi ha ospitato Serena Enardu e Pago, ex protagonisti di Temptation Island Vip 3 che si sono confrontati per svelare a tutti le mancanze del loro rapporto e su come sta proseguendo la loro vita da ex fidanzati. A volere la rottura è stata l'ex tronista sarda che ha capito di non essere più innamorata di Pago per il quale continua a provare un grande affetto e a cui non avrebbe mai potuto fare del male. Lei continua a frequentarsi con il tentatore Alessandro Graziani, scatenando le polemiche del web che si è schierato dalla parte di Pago.

Pago e Serena si confrontano a Uomini e Donne

Serena Enardu è apparsa in evidente difficoltà e ha ammesso che è stato complicato affrontare la vita reale dopo quanto accaduto a Temptation Island Vip 2019. "Abbiamo pianto per tre giorni e ci siamo confidati tutto quello che non siamo riusciti a confidarci a Temptation Island Vip anche se non sono riuscita a dirgli che non lo amo più" ha spiegato la Enardu.

"Lui, dodici anni fa, mi ha inviato un messaggio in cui ha detto che era pronto a riprovarci ed io non sono riuscita a rispondergli. Spero di riuscirci quando terminerò il percorso psicologico che sto facendo e che mi sta facendo davvero bene" ha aggiunto l'ex tronista. Poi, in studio è entrato Pago che ha detto che non è arrabbiato con nessuno: "Quello che doveva accadere è accaduto. Io mi sto concentrando su me stesso e sono più tranquillo".

Dopodiché è intervenuta Tina che gli ha detto che non crede che lui sia così tranquillo e che probabilmente stia nascondendo qualcosa dentro. "Io non ho mai nascosto e non temo di dire quello che provo. Accetto una dura realtà" ha aggiunto Pago. Inoltre il cantautore ha confessato che se non avesse mai dubitato dei sentimenti di Serena, non avrebbe mai partecipato al docu-reality delle tentazioni.

Infine Pago ha detto che non è lui a dire a Serena come deve comportarsi in quanto donna matura di quarantatré anni. Il cantate è scoppiato in lacrime e ha detto riferendosi alla Enardu: "Io le voglio bene tantissimo. Lei è sempre stata una persona matura anche se a Temptation c'è stata qualche mancanza, quindi non giudichiamo nessuno. Ognuno va per la sua strada. Lei si merita tutto bene e il successo del mondo".

I due si sono abbracciati, hanno lasciato lasciato lo studio e hanno salutato Maria De Filippi.

Serena contro gli haters: 'Gli insulti stomachevoli qualificano voi, non me'

Serena Enardu è finita nel bersaglio degli haters che continuano ad insultarla per l'atteggiamento avuto Temptation Island Vip nei confronti di Pago. La donna però non si è lasciata scoraggiare e ha risposto loro per le rime: "Se volete giudicare fatelo pure, ma con i dovuti modi. Trovo le vostre aggressioni verbali e i vostri insulti stomachevoli perché qualificano voi, non me".