Il caso Leone sarà ancora una volta al centro delle vicende di Un posto al sole. Le trame inerenti le puntate in onda dal 4 all'8 novembre, rivelano che Raffaele, non sapendo più come risolvere la delicata situazione di suo figlio, si rivolgerà a Franco per chiedergli aiuto. Intanto Niko inizierà a sospettare che Delia non abbia detto tutta la verità agli inquirenti, mentre Ugo forzerà la mano con il Giordano. Infine Filippo, sentendosi in colpa per quello che è successo alle Canarie, si allontanerà sempre più da Serena.

Un posto al sole, Raffaele chiede aiuto a Franco

Le trame Un posto al sole, dal 4 all'8 novembre, rivelano che Raffaele, in seguito alla reclusione di suo figlio Diego, sarà sempre più preoccupato e spaesato, in quanto non saprà cosa fare per aiutarlo. L'uomo, a quel punto, si rivolgerà a Franco, che è l'unico in grado di poterlo aiutare a dimostrare la totale estraneità ai fatti di suo figlio Diego.

Intanto Filippo farà di tutto per non tornare a stare con la sua famiglia. Cosa sarà successo durante il viaggio di lavoro a Tenerife? Raffaele e Franco individueranno una pista su cui indagare pur di dimostrare l'innocenza del giovane Giordano. Nel frattempo, Filippo sarà vittima dei sensi di colpa per ciò che è accaduto alle Canarie e così si allontanerà sempre di più da Serena. Ugo deciderà di andarci giù duro con Diego, mentre Franco farà di tutto per aiutarlo, senza pensare alle conseguenze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Un Posto Al Sole

Intanto, Giulia capirà che il rapporto con Denis si sta logorando sempre più, ma non sembrerà pronta a chiudere una volta e per tutte la loro relazione.

Niko capisce che Delia nasconde qualcosa

Mariella inizierà a sentire il peso della nuova situazione familiare, dovuta alla convivenza con Guido e Vittorio in una casa troppo piccola per quattro persone. Tuttavia, la visita inaspettata di un'amica cambierà le cose e anche il suo aspetto.

Più tardi Franco, indagando sull'incidente che ha ridotto l'avvocato Leone in fin di vita, sarà quasi certo che il colpevole sia il padre di Maurizio, ma i risultati delle sue investigazioni non daranno i risultati che sperava. Nel frattempo Niko capirà che Delia, la moglie di Aldo Leone, probabilmente nasconde qualcosa. Più tardi, Giulia sarà molto turbata a causa dei risvolti della relazione con Denis e capirà che è giunto il momento di voltare pagina.

Intanto Bice, nel tentativo di aiutare Mariella e Guido, presenterà loro Ingrid. L’incidente di Aldo Leone inizierà a risolversi lentamente, ma mostrerà una verità amara e inaspettata. Diego, ancora in prigione, riceverà la visita di Raffaele che cercherà in tutti i modi d'indurlo ad accettare la nuova strategia difensiva messa a punto da Ugo e Niko. Più tardi Andrea prenderà un volo per Londra, ma il viaggio non sarà per nulla tranquillo.