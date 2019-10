Nuovo appuntamento con 4 Ristoranti, il cooking show on the road condotto da Alessandro Borghese. Nell'appuntamento odierno, di martedì 22 ottobre, lo chef approderà in Sicilia, precisamente nella bellissima Palermo: qua premierà il ristorante che offre il miglior street food.

A Palermo, 4 Ristoranti va alla ricerca del migliore ristorante di 'cibo da strada'

Nell'appuntamento odierno del cooking show, lo street food sarà il vero protagonista, in maniera particolare quello tipico della tradizione culinaria siciliana.

Arancine, pane ca meusa e panelle saranno sottoposte al giudizio non solo di Alessandro Borghese, ma di tutti gli sfidanti in gara.

Come di consuetudine saranno quattro le attività che concorrano per vincere la sfida. La prima è la Friggitoria da Davide, con il suo proprietario meglio conosciuto come il panellaro di Villa Sofia, che incanta tutti con panelle e crocchè. La seconda è Da Mimì - Street Food, dove il proprietario porta avanti la tradizione della sua famiglia da più di 70 anni.

Segue il Dainotti's Apericapo, attività presente all'interno del Mercato del Capo di Palermo. Si conclude con il Roxy Street Food 1987, famosissima panineria e friggitoria.

Queste sono solo alcune anticipazioni, per conoscere il nome del vincitore, l'appuntamento è per le 21:15 su Sky Uno.