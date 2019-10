Nella puntata di ieri, del 30 settembre, del Trono Over di Uomini e donne, ennesimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Tutto è iniziato quando, durante la puntata della scorsa settimana, in occasione della sfilata dedicata alla seduzione femminile, Gemma, ha deciso di vestire i panni di Marilyn Monroe. La sua esibizione è stata molto gradita dal parterre maschile, che ha dato alla dama voti davvero alti, facendola arrivare seconda in classifica.

Se i cavalieri hanno apprezzato, non si può dire lo stesso per quanto riguarda Tina Cipollari e Barbara De Santi. Le due, infatti, si sono scagliate contro Gemma, rivolgendole delle pesanti offese.

Tina Cipollari e Barbara unite contro Gemma

Entrambe le donne hanno accusato Gemma, dicendole che alla sua età non era il caso d'impersonare la Monroe, facendosi, oltretutto, alzare il vestito dal vento.

Barbara le ha detto, inoltre, che Marilyn era solita avere un sacco di relazioni quindi di conseguenza anche a lei piacerebbe "passare da un letto all'altro". Le parole più dure, però, le sono state rivolte da Tina Cipollari. L'opinionista, le ha detto: "Sei una donnetta da due soldi". A nulla è servita la spiegazione della dama torinese, che ha detto di essersi ispirata all'attrice soprattutto per la sofferenza che ha vissuto durante la sua vita.

La discussione è andata avanti per un bel po'. Una puntata quella di ieri, lunedì 30 settembre, davvero movimentata e infuocata, tanto che, come ormai accade di consueto, la conduttrice Maria De Filippi è dovuta scendere dalle famose scale dove siede per dividere le due acerrime rivali e per evitare che l'acceso scontro degenerasse. Queste discussioni non sono una novità per chi segue il programma.

Tina e Gemma: una guerra senza fine a colpi di pesanti offese

È ricominciata da due settimane la nuova stagione di Uomini e Donne, il seguitissimo programma del pomeriggio di Canale 5. Nulla, però, è cambiato per quanto riguarda il rapporto tra l'opinionista Tina Cipollari e la dama del trono over Gemma Galgani. Le cose in questa stagione sembrano, addirittura, peggio di prima. Le due donne non perdono occasione per scambiarsi accuse e offese reciproche.

Ogni lunedì, giorno dedicato solitamente al trono over e alla dama torinese, la puntata si apre come di consueto con l'ennesimo sfogo di Gemma avvenuto a fine registrazione dietro le quinte. Qui Gemma non risparmia accuse al veleno nei confronti non solo della Cipollari, ma anche di Gianni Sperti. La Galgani li accusa di non saper svolgere il loro ruolo di opinionisti e soprattutto di non essere imparziali nei suoi confronti.

Cosa accadrà nelle prossime puntate tra le due donne? Non è difficile immaginarlo.