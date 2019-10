Ottava puntata di Bake Off Italia, il cooking show condotto da Benedetta Parodi. Quella di oggi, venerdì 18 ottobre, sarà una serata speciale per i concorrenti, perché avranno la possibilità di ritrovare i propri parenti. Giudice speciale di stasera il re della pizza al taglio Gabriele Bonci.

Anticipazioni: i concorrenti affrontano la prova in notturna

Sarà una puntata speciale quella di stasera del cooking show, infatti i concorrenti affronteranno la loro prima prova in notturna: chissà se si manifesterà più faticosa del solito.

Nel mentre, a giudicarli non ci saranno solamente Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara, infatti tornerà all'interno del tendone più dolce d'Italia Gabriele Bonci.

I pasticcieri amatoriali si ritroveranno anche ad affrontare una sfida "bendati", dove dovranno riporre tutta la loro fiducia in un familiare, che accorreranno in loro aiuto per assisterli nella realizzazione di un dolce. Settimana scorsa non c'è stato nessun eliminato, mentre Rong è il detentore del grembiule blu.

Per conoscere il nome di chi dovrà abbandonare il tendone, non resta che seguire il nuovo appuntamento, dalle 21:10 in onda su Real Time e in contemporanea streaming su Dplay.